NATRUE και World Bio Markets ενισχύουν τη συνεργασία τους για τη βιώσιμη βιοοικονομία

Η NATRUE, διεθνής ένωση φυσικών και βιολογικών καλλυντικών, ανακοίνωσε την επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας της με τη World Bio Markets, κορυφαίο οργανισμό και πλατφόρμα που δραστηριοποιείται στη βιομηχανική βιοπαραγωγή και στην παγκόσμια βιοοικονομία. Η ενέργεια αυτή έρχεται να ενισχύσει την κοινή τους δράση για την προώθηση της βιώσιμης καινοτομίας και της βιοοικονομίας. Η συνεργασία αφορά πλέον και την επίσημη υποστήριξη στη διοργάνωση Bio Innovations Europe, νέας ονομασίας του πρώην World Bio Markets, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκδηλώσεις για τη βιομηχανική βιοπαραγωγή και τις βιολογικής βάσης τεχνολογίες. Παρότι η διοργάνωση μετονομάστηκε, ο χαρακτήρας και οι στόχοι της παραμένουν ίδιοι, με επίκεντρο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, επενδυτών και φορέων της αγοράς. Οι δύο οργανισμοί υπογραμμίζουν ότι η συνεργασία τους αντανακλά τη δέσμευση για μεγαλύτερη διαφάνεια, επιτάχυνση της υιοθέτησης λύσεων βιολογικής βάσης και στήριξη της μετάβασης σε μία οικονομία απαλλαγμένη από τα ορυκτά καύσιμα, σε κλάδους όπως τα καλλυντικά και η προσωπική φροντίδα. Η φετινή διοργάνωση του Bio Innovations Europe θα πραγματοποιηθεί στις 10 και 11 Ιουνίου 2026 στη Χάγη στην Ολλανδία, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 400 εκπροσώπους της διεθνούς βιοοικονομίας. Στο πρόγραμμά της περιλαμβάνει επιχειρηματικές συναντήσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και δράσεις δικτύωσης υψηλού επιπέδου, με στόχο την ενίσχυση στρατηγικών συνεργασιών και την προώθηση βιώσιμων λύσεων.