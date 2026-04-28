Την Τετάρτη 29 Απριλίου ημερίδα με θέμα τη «Βιολογική γεωργία στη Θεσσαλία»

Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων για την ενίσχυση της γνώσης και την προώθηση της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου ημερίδα με αντικείμενο σύγχρονες εξελίξεις και πρακτικές στη «Βιολογική γεωργία στη Θεσσαλία».

Η βιολογική γεωργία αποτελεί ένα σύγχρονο αλλά και ιστορικά εξελισσόμενο σύστημα παραγωγής. Προάγει μια πιο δίκαιη μορφή παραγωγής, που σέβεται το περιβάλλον, τον παραγωγό και τον καταναλωτή, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικολογική ισορροπία.

Η ημερίδα αποσκοπεί στην ενημέρωση και επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε ζητήματα που αφορούν τη βιολογική καλλιέργεια τροφίμων, τις καινοτόμες γεωργικές πρακτικές, καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης και εφαρμογής βιώσιμων μεθόδων παραγωγής.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν εξειδικευμένες εισηγήσεις, πρακτικά παραδείγματα και σύγχρονες τεχνικές που σχετίζονται με τη βιολογική γεωργία στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αρωματικά φυτά, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, στη Λάρισα, στο Αμφιθέατρο «ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ» του Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Γαιόπολις) του Πανεπιστημίου Θεσσαλία, από τις 13:00 έως τις 15:00, με ομιλητές:

Dr., Dr. h.c. Δημήτριος Μπιλάλης, Καθηγητής Γεωργίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Εργαστηρίου Γεωργίας και Πρόεδρος τμήματος Φυτικής Παραγωγής.

Dr. Αλέξανδρος Παπαχατζής, Καθηγητής Δενδροκομίας και Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ph.D.c., M.Sc., B.Sc. Αλίνα Καλλέργη

M.Sc., B.Sc. Μυρτώ Χατζητριανταφύλλου

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να παρευρεθούν και να συμμετάσχουν ενεργά στην εν λόγω δράση, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της γνώσης, της συνεργασίας και της ανάπτυξης του αγροτικού τομέα.