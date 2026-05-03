Βιολογικό βαμβάκι: 16 χρόνια έρευνας αναδεικνύουν τα οφέλη αλλά και την ανάγκη στήριξης του κλάδου

Ισχυρά επιστημονικά δεδομένα υπέρ της βιολογικής καλλιέργειας βαμβακιού φέρνει στο φως πολυετής έρευνα του Ινστιτούτου Βιολογικής Γεωργίας (FiBL), στο πλαίσιο του προγράμματος SysCom India. Η μελέτη, που βασίζεται σε περισσότερα από 16 χρόνια πειραματικών και συμμετοχικών δοκιμών στην Ινδία, αποδεικνύει ότι τα βιολογικά συστήματα παραγωγής μπορούν να αποτελέσουν βιώσιμη εναλλακτική έναντι των συμβατικών, με πολυεπίπεδα οφέλη.

Σε κοινωνικό επίπεδο, η βιολογική καλλιέργεια ενισχύει την επισιτιστική ασφάλεια, βελτιώνει τη διατροφική ποιότητα και προστατεύει την υγεία των αγροτών, μειώνοντας την έκθεση σε επικίνδυνα φυτοφάρμακα. Παράλληλα, ενδυναμώνει ευάλωτες ομάδες, ιδιαίτερα τις γυναίκες, μέσω καλύτερων εισοδημάτων και ισχυρότερων συνεργασιών.

Στο οικονομικό πεδίο, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, με σωστή διαχείριση, οι αποδόσεις μπορούν να είναι αντίστοιχες των συμβατικών καλλιεργειών. Παρά το αυξημένο κόστος των εργατικών χεριών, τα βιολογικά συστήματα επωφελούνται από χαμηλότερες δαπάνες εισροών, ενώ η ενσωμάτωση καλλιεργειών υψηλής αξίας μπορεί να ενισχύσει την αποδοτικότητα.

Παράλληλα, σε επίπεδο περιβάλλοντος η βιολογική καλλιέργεια συμβάλλει στη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους, αυξάνει τη βιοποικιλότητα και μειώνει τις ενεργειακές απαιτήσεις και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενισχύοντας, έτσι, τη συνολική βιωσιμότητα των αγροτικών συστημάτων.

Ωστόσο, η αξιοποίηση του δυναμικού της βιολογικής γεωργίας προϋποθέτει στοχευμένες παρεμβάσεις πολιτικής, όπως διαπιστώνεται. Η έρευνα τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των συλλογικών σχημάτων παραγωγών, όπως οι οργανώσεις αγροτών και οι ομάδες αυτοβοήθειας, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε εξοπλισμό, πιστοποίηση και κρίσιμες εισροές. Ιδιαίτερη σημασία έχει η αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης για έρευνα και ανάπτυξη προσαρμοσμένων ποικιλιών, καθώς και η προώθηση της χρήσης ψυχανθών για τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους.

Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία εξειδικευμένων αγορών βιολογικών προϊόντων για την απευθείας διάθεσή τους, η ενσωμάτωση της κτηνοτροφίας για την ενίσχυση της θρέψης του εδάφους, καθώς και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για γυναίκες και νέους. Καθοριστικής σημασίας κρίνεται η θέσπιση οικονομικών κινήτρων και μηχανισμών επιβράβευσης, αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία της βιολογικής παραγωγής και ενθαρρύνοντας την ευρύτερη υιοθέτησή της.

Ο οργανισμός ομπρέλα των βιολογικών, IFOAM Organics Europe, σχολιάζοντας τα ευρήματα, προτείνει την υιοθέτηση πολιτικών που αναγνωρίζουν και ενισχύουν τα οφέλη των βιολογικών στη βιομηχανία μόδας και κλωστοϋφαντουργίας, με έμφαση στο βιολογικό βαμβάκι και άλλες φυσικές ίνες. Συστήνει, μάλιστα, την αξιοποίηση της επικείμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στο πλαίσιο του Κανονισμού Οικολογικού Σχεδιασμού για Βιώσιμα Προϊόντα (ESPR), ώστε να ενσωματωθούν οι αρχές της βιωσιμότητας στην ευρωπαϊκή πολιτική.