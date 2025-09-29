Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Πρόεδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, με θέμα «Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – ανεπαρκές το σχέδιο δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι θα κάνει η κυβέρνηση;» μετά τη δημοσιοποίηση σχετικής επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, «δεν ήταν σε θέση να δεσμευτεί για τίποτα απέναντι στον αγροτικό κόσμο», σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

«Ούτε για την διασφάλιση της ροής των χρηματοδοτήσεων στις επερχόμενες πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων ούτε για το αν η Κομισιόν τελικά έχει εγκρίνει την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ, επιβεβαιώνοντας έτσι τον άμεσο κίνδυνο για αναστολή πληρωμών», συμπληρώνει το κόμμα της αντιπολίτευσης.

«Επειδή το μέλλον του αγροτικού κόσμου δεν μπορεί να παίζεται κορώνα – γράμματα απαιτούμε ξεκάθαρες απαντήσεις», τόνισε ο κ. Χαρίτσης απευθυνόμενος στον Υπουργό, με τον κ. Τσιάρα να ομολογεί τελικά ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ακόμα σε θέση να διενεργήσει τους απαραίτητους διασταυρωτικούς ελέγχους, προκειμένου να καταβληθούν εμπρόθεσμα οι αγροτικές επιδοτήσεις παραδεχόμενος ότι το action plan είναι στον αέρα.

Ο κ. Χαρίτσης επεσήμανε ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι καταστροφικό για τον αγροτικό τομέα που ήδη πιέζεται από υψηλά κόστη παραγωγής και τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης κι αυτό είναι μόνο μια πτυχή του», ενώ κάλεσε τον Υπουργό να καταθέσει επιτέλους το action plan στη Βουλή αναρωτώμενος «γιατί το κρύβει η κυβέρνηση».

Ταυτόχρονα ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς αναφερόμενος στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τη χαρακτήρισε «παρωδία» και «άλλη μια προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης για συγκάλυψη».

Στην προσπάθεια του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να κρυφτεί για άλλη μια φορά πίσω από την αφήγηση των «διαχρονικών παθογενειών» και των «διαχρονικών προστίμων», ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επεσήμανε ότι σχεδόν το 80% του προστίμου των 415 εκατ. ευρώ αφορά την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ότι καμία άλλη φορά «δεν έχει υπάρξει δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, αυτό αφορά αποκλειστικά την κυβέρνηση της ΝΔ», επαναλαμβάνοντας ότι «πρόκειται για μία πυραμίδα διαφθοράς που στην κορυφή της είναι το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου και ο κ. Μητσοτάκης».