Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν ο τέως και ο νυν πρόεδρος του Οργανισμού

Ξεκίνησε ο κύκλος των μαρτύρων της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις καταθέσεις του προσωρινού προέδρου του Οργανισμού και του προκατόχου του.

Πρώτος μάρτυρας είναι ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαδάς, ο οποίος δέχεται σωρεία ερωτήσεων από τους βουλευτές, από τους εκπροσώπους των κομμάτων που συμμετέχουν στην Εξεταστική, κυρίως για θέματα που γνωρίζει από τη θητεία του και το τι ακριβώς θα γίνει με τους πραγματικούς δικαιούχους.

Ο κ. Καββαδάς είπε ότι γίνονται διασταυρώσεις από την ΑΑΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα η ΑΑΔΕ, όπως ανέφερε, έχει και την απαραίτητη τεχνογνωσία επί του θέματος, έτσι ώστε να ελεγχθούν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στη διάθεση των δύο οργανισμών για να αποδοθούν οι αποζημιώσεις στους αγρότες και μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Δεν έδωσε άλλες ημερομηνίες ή άλλα χρονοδιαγράμματα.

Η σημερινή διαδικασία ξεκίνησε με μια πολιτική αντιπαράθεση, με τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο σύνολό τους, να ζητούν να δοθούν έγγραφα – τα οποία δεν έχουν στο φάκελό τους και έχουν σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ – πριν καταθέσουν οι μάρτυρες.

Ένα δεύτερο αίτημα ήταν για τους μάρτυρες οι οποίοι δεν έχουν κληθεί, κατά την αντιπολίτευση, παρά το γεγονός ότι αυτά τα πρόσωπα θα πρέπει είναι αναγκαίοι παράγοντες της δίκης,

Ο κ. Νικολακόπουλος, ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, δήλωσε ότι είναι όλα ανοικτά, ότι παραμένει ανοικτή η λίστα των μαρτύρων – εφόσον χρειαστεί και αξιολογηθεί για κάποιο μάρτυρα που πρέπει να έρθει και εμπλέκεται στην υπόθεση και δεν είναι στη λίστα αυτή – καθώς επίσης και ότι όποια έγγραφα υπάρχουν πηγαίνουν αρμοδίως, διαβιβάζονται. Ήδη αυτά τα έγγραφα που έχουν ζητήσει ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάει στις αρμόδιες αρχές και θα απαντηθούν.