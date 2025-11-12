Νέα παράταση έως τις 9 Δεκεμβρίου για το πρόγραμμα των Θερμοκηπίων

Νέα παράταση για την υποβολή αιτήσεων στην παρέμβαση Π3-73-2.9 «Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων και προσπελάσιμων στεγάστρων φυτικής παραγωγής του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023 – 2027», προβλέπει η τροποποιητική απόφαση που ανακοινώθηκε από την

Μονάδα Ενισχύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025.

Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την ελληνική επικράτεια, παρέχοντας στήριξη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών προσώπων, σε νομικά πρόσωπα και σε συλλογικά σχήματα, των οποίων η έδρα βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας, για επενδύσεις στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε θερμοκήπια και λοιπά προσπελάσιμα στέγαστρα φυτικής παραγωγής.

Ακολουθεί σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην Παρέμβαση Π3-73-2.9 «Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων και προσπελάσιμων στεγάστρων φυτικής παραγωγής» ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι έχει εκδοθεί η αρ. 262961/29-09-2025 4η τροποποίηση της υπ. αρ. 119311/8.5.2025 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στην Παρέμβαση Π3-73-2.9 «Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων και προσπελάσιμων στεγάστρων φυτικής παραγωγής» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023– 2027».

Σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΚΕ παρατείνεται έως την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13:00 καθώς επίσης γίνεται και προσαρμογή στον τρόπο υπολογισμού ορισμένων βαθμολογικών κριτηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της ΠΚΜ, τηλ. 2313-330427, 2313-330430 ή 2313-330365 και στις κατά τόπους ΔΑΟΚ.

Στη σχετική ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της ΠΚΜ επισυνάπτεται το αρχείο της αρ. 308814/07.11.2025 4ης τροποποίησης της υπ. Αρ. 119311/8.5.2025 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην Παρέμβαση Π3-73-2.9: https://www.pkm.gov.gr/anakoinosi-diefthynsis-agrotikis-oikonomias-kai-alieias-tis-perifereias-kentrikis-makedonias-schetika-me-tin-paratasi-tis-kataliktikis-imerominias-ypovolis-aitiseon-stirixis-pros-entaxi-stin-paremva-2/