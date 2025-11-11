Η Επιτροπή καλωσορίζει την πολιτική συμφωνία για το πακέτο απλοποίησης της ΚΑΠ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη χθες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το πακέτο απλοποίησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), το οποίο στοχεύει στη μείωση του διοικητικού βάρους, στην απλοποίηση των συστημάτων πληρωμών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτών.

Οι συν-νομοθέτες κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία σχετικά με βασικές αρχές, περιλαμβανομένου ότι το υιοθετηθέν πακέτο τροποποιήσεων παρέχει απλοποίηση των απαιτήσεων στο αγρόκτημα, καλύτερη αναγνώριση των διαφορετικών γεωργικών πρακτικών, όπως η βιολογική γεωργία, απλοποιημένη στήριξη για μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και αυξημένη ευελιξία των κρατών μελών στη διαχείριση των Στρατηγικών Σχεδίων ΚΑΠ.

Η προσωρινή συμφωνία διατηρεί τον πυρήνα της πρότασης που είχε υποβάλει η Επιτροπή τον Μάιο. Το διοικητικό βάρος για τους αγρότες και τις διοικήσεις, καθώς και οι επιτόπιοι έλεγχοι, θα μειωθούν. Η στήριξη προς τους μικρούς αγρότες μέσω των πληρωμών θα ενισχυθεί. Οι βιολογικές εκμεταλλεύσεις θα επωφεληθούν από απλοποιημένους κανόνες. Επιπλέον, η συμφωνία προβλέπει πληρωμές έκτακτης ανάγκης για ενεργούς αγρότες που επηρεάζονται από φυσικές ή κλιματικές καταστροφές. Συμφωνίες μεταξύ των συν-νομοθετών επιτεύχθηκαν σε θέματα πράσινης αρχιτεκτονικής, στήριξης των απομακρυσμένων περιοχών και διαλειτουργικότητας των δεδομένων.

Αυτά τα μέτρα θα προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη για τους αγρότες και τα κράτη μέλη. Απλοποιούν τη γραφειοκρατία, αυξάνουν την ευελιξία και βοηθούν τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις να αξιοποιήσουν καλύτερα τη στήριξη της ΚΑΠ. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για τους αγρότες και περισσότερα από 210 εκατομμύρια ευρώ για τις εθνικές διοικήσεις, καθιστώντας τις πληρωμές, τις απαιτήσεις και τα εργαλεία αντιμετώπισης κρίσεων πιο απλά και προσαρμόσιμα, υπογραμμίζοντας ότι το πακέτο απλοποίησης αποτελεί βασικό επίτευγμα της ΚΑΠ.

Επόμενα βήματα

Εφόσον η πολιτική συμφωνία επιβεβαιωθεί από τους συν-νομοθέτες και ακολουθήσει η επίσημη εφαρμογή της πριν από το τέλος του έτους, η σημερινή συμφωνία θα προσφέρει ήδη από το 2026 συγκεκριμένες, στοχευμένες απλοποιήσεις και εξοικονομήσεις.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης επιπλέον μέτρα απλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων και τομέων εκτός της γεωργίας, με στόχο τη μείωση των απαιτήσεων αναφοράς και ελέγχου και τη διευκόλυνση της αξιοποίησης των νέων ευελιξιών που παρέχει το πακέτο απλοποίησης της ΚΑΠ.

Ιστορικό

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας, η Επιτροπή έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για τη μείωση των βαρών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά μέτρα απλοποίησης και νομοθεσία που προάγει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Το πακέτο αυτό αποτελεί το τρίτο από τα έξι πακέτα απλοποίησης («Omnibus») που παρουσίασε η Επιτροπή σε λιγότερο από ένα χρόνο, μειώνοντας πάνω από 8,6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε διοικητικά κόστη, και είναι το πρώτο που κατέληξε σε συμφωνία.

Οι αγρότες σε όλη την ΕΕ υπόκεινται σε διοικητικές υποχρεώσεις που απαιτούν χρόνο και συνεπάγονται κόστος τόσο για τους ίδιους όσο και για τις εθνικές διοικήσεις. Η πρόταση της Επιτροπής για απλοποίηση, που κατατέθηκε τον Μάιο του 2025, τροποποιεί τα Στρατηγικά Σχέδια ΚΑΠ (CSP) και τους Οριζόντιους Κανονισμούς.

Η στρατηγική «Vision for Agriculture and Food» ανακοίνωσε ένα ολοκληρωμένο πακέτο απλοποίησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου της γεωργίας (2023-2027), με στόχο να προσφέρει βελτιώσεις στους εξής τομείς: