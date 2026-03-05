Νέα παράταση των μέτρων για την ευλογιά στη Δυτ. Μακεδονία

Η απαγόρευση λειτουργίας των σφαγείων σε περιοχές, που έχουν πληγεί από την ευλογιά των αιγοπροβάτων παρατείνεται έως τον Ιούνιο, στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων, που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της νόσου. Οι αρμόδιες αρχές επιμένουν ότι η κατάσταση εξακολουθεί να απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οποιαδήποτε βιαστική χαλάρωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα εξάπλωση της ασθένειας.

Η απόφαση για νέα παράταση των περιοριστικών μέτρων έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι βλέπουν την παραγωγική τους δραστηριότητα να παραμένει σε καθεστώς ασφυκτικών περιορισμών.

Δεν έγινε δεκτή η έκκληση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να ολοκληρωθεί η καραντίνα έως τα τέλη Φεβρουαρίου, με την κεντρική διοίκηση να κρίνει ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν επιτρέπουν προς το παρόν μια τέτοια εξέλιξη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος», ο αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης Πασχάλης Χαρούμενος τόνισε από τις 10 Οκτωβρίου η περιοχή είναι χωρίς κρούσμα. «Αν δεν μείνει η Κοζάνη ελεύθερη έως τέλη Μαρτίου, όπως έθεσα εγώ, θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ertnews.gr