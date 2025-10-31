Νέες αλλαγές στη Συνδεδεμένη Στήριξη για πρόβειο και αίγειο κρέας – Τι προβλέπει η δεύτερη τροποποίηση της ΥΑ

Αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης της Συνδεδεμένης Στήριξης στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος φέρνει η δεύτερη τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 270/170279/02.06.2023, όπως ορίζεται στη νέα Απόφαση 257631 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5227/2025.

Με βάση την τροποποίηση, οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους τον αριθμό προβατίνων ή αιγών που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, έως την ετήσια απογραφή του έτους ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ.Κ.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των κανόνων που καθορίζονται από τις προηγούμενες σχετικές αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ.

Παράλληλα, η νέα υπουργική απόφαση προβλέπει ότι από 1η Ιανουαρίου 2025, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμμετέχουν σε πρόγραμμα AKIS, όπως προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση της βιώσιμης κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

Η δεύτερη αυτή τροποποίηση αποσκοπεί στην απλοποίηση και τον καλύτερο συντονισμό των διαδικασιών για τη σωστή εφαρμογή της συνδεδεμένης στήριξης, στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2023-2027.

