Με επανεκλογή Λάμπρου Ντέλα και νέα διοίκηση, ο ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου ξεκινά μια τετραετία ανάπτυξης

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν, στις 25 Οκτωβρίου, οι εκλογές του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγών Οπωροκηπευτικών (ΑΣΕΠΟΠ) Τυρνάβου, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα καλή για τον συνεταιρισμό.

Όπως ανέφερε η διοίκηση, σημειώθηκε αύξηση 40% στην τιμή των σταφυλιών την τελευταία διετία, ενώ τα πυρηνόκαρπα και τα αχλάδια κατέγραψαν τις υψηλότερες τιμές των τελευταίων ετών, γεγονός που ενισχύει την οικονομική πορεία και την προοπτική του συνεταιρισμού.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Λάμπρος Ντέλας

Αντιπρόεδρος: Θωμάς Σκρούμπης

Γραμματέας: Άγγελος Κασιάρας

Ταμίας: Παναγιώτης Ευθυμίου

Μέλη: Βαγγέλης Σαπούνας, Στυλιανή Μάγγου, Αθανάσιος Δάσιος

Το Εποπτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:

Πρόεδρο: Θωμάς Θέμελης

Γραμματέα: Στέφανος Τσιμπλούλης

Μέλος: Ασημάκης Γαρός

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα σύνθεση του συμβουλίου συνδυάζει έμπειρα και νεότερα μέλη, φέρνοντας νέο αέρα και ανανέωση στη λειτουργία και στη στρατηγική του συνεταιρισμού.