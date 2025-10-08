Νεκρός 75χρονος κτηνοτρόφος – «Πέθανε όταν έμαθε ότι θα του θανατώσουν τα ζώα», λέει η σύζυγός του

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία στο Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός 75χρονου κτηνοτρόφου, ο οποίος υπέστη ανακοπή την ώρα που βρισκόταν σε παντοπωλείο του χωριού. Ο ηλικιωμένος διατηρούσε μικρή στάνη με περίπου 25 πρόβατα και κατσίκια. Πριν από λίγες ημέρες, δέκα ζώα του κοπαδιού διαγνώστηκαν με ευλογιά, με αποτέλεσμα τα πέντε από αυτά να πεθάνουν. Κλιμάκιο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας προχώρησε σε δειγματοληπτικό έλεγχο στα υπόλοιπα ζώα, ορισμένα από τα οποία επίσης βρέθηκαν θετικά στη νόσο.

Οι αρμόδιοι ενημέρωσαν τον κτηνοτρόφο ότι, βάσει του πρωτοκόλλου, το σύνολο του κοπαδιού θα έπρεπε να κατασχεθεί και να θανατωθεί, απόφαση που, όπως φαίνεται, τον συγκλόνισε βαθιά.

Το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, ο 75χρονος βρισκόταν στο μίνι μάρκετ του χωριού. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τη στιγμή που κάποιοι συγχωριανοί τον ρώτησαν τι θα γίνει με τα ζώα του, ένιωσε έντονη αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ο άνδρας κατέληξε λίγο αργότερα.

«Έχασα τον άντρα μου. Είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα υγείας» λέει η σύζυγος του κτηνοτρόφου στο emakedonia.gr

«Κάθε μέρα πήγαινε στη στάνη και τα φρόντιζε. Όταν έμαθε ότι θα μας κατασχέσουν και θα μας θανατώσουν όλα τα ζώα είπε ότι πρώτα θα πεθάνει και μετά θα του τα πάρουν. Είχαμε λίγα ζώα ίσα ίσα για να ζούμε εμείς και να πουλάμε σε κάποιους χωριανούς».

Σύμφωνα με συγγενείς του, στο χωριό υπάρχουν και άλλοι κτηνοτρόφοι που βρίσκονται σε ανάλογη θέση, καθώς και στα δικά τους κοπάδια έχουν εντοπιστεί κρούσματα ευλογιάς. Οι ίδιοι αναμένουν την παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών για την κατάσχεση των ζώων τους.

