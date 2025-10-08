ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 75χρονος κτηνοτρόφος – «Πέθανε όταν έμαθε ότι θα του θανατώσουν τα ζώα», λέει η σύζυγός του

Δέκα ζώα του κοπαδιού διαγνώστηκαν με ευλογιά, με αποτέλεσμα τα πέντε από αυτά να πεθάνουν
08/10/2025
Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία στο Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός 75χρονου κτηνοτρόφου, ο οποίος υπέστη ανακοπή την ώρα που βρισκόταν σε παντοπωλείο του χωριού.

Ο ηλικιωμένος διατηρούσε μικρή στάνη με περίπου 25 πρόβατα και κατσίκια. Πριν από λίγες ημέρες, δέκα ζώα του κοπαδιού διαγνώστηκαν με ευλογιά, με αποτέλεσμα τα πέντε από αυτά να πεθάνουν. Κλιμάκιο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας προχώρησε σε δειγματοληπτικό έλεγχο στα υπόλοιπα ζώα, ορισμένα από τα οποία επίσης βρέθηκαν θετικά στη νόσο.

Οι αρμόδιοι ενημέρωσαν τον κτηνοτρόφο ότι, βάσει του πρωτοκόλλου, το σύνολο του κοπαδιού θα έπρεπε να κατασχεθεί και να θανατωθεί, απόφαση που, όπως φαίνεται, τον συγκλόνισε βαθιά.

Το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, ο 75χρονος βρισκόταν στο μίνι μάρκετ του χωριού. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τη στιγμή που κάποιοι συγχωριανοί τον ρώτησαν τι θα γίνει με τα ζώα του, ένιωσε έντονη αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ο άνδρας κατέληξε λίγο αργότερα.

«Έχασα τον άντρα μου. Είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα υγείας» λέει η σύζυγος του κτηνοτρόφου στο emakedonia.gr

«Κάθε μέρα πήγαινε στη στάνη και τα φρόντιζε. Όταν έμαθε ότι θα μας κατασχέσουν και θα μας θανατώσουν όλα τα ζώα είπε ότι πρώτα θα πεθάνει και μετά θα του τα πάρουν. Είχαμε λίγα ζώα ίσα ίσα για να ζούμε εμείς και να πουλάμε σε κάποιους χωριανούς».

Σύμφωνα με συγγενείς του, στο χωριό υπάρχουν και άλλοι κτηνοτρόφοι που βρίσκονται σε ανάλογη θέση, καθώς και στα δικά τους κοπάδια έχουν εντοπιστεί κρούσματα ευλογιάς. Οι ίδιοι αναμένουν την παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών για την κατάσχεση των ζώων τους.

Πηγή: emakedonia.gr

Σχετικά Άρθρα

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Χώρους υγειονομικής ταφής ζώων καλεί να βρουν οι δήμοι ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κ. Μακεδονίας

Την ανάγκη άμεσης εξεύρεσης χώρων υγειονομικής ταφής θετικών στην ευλογιά αιγοπροβάτων για λόγους δημόσιας υγείας επισημαίνει με έγγραφό του προς τους δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης. Ο ίδιος ζητά από τους δημάρχους να ενημερώσουν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ως τις 10 Οκτωβρίου αν έχουν εξευρεθεί και διατεθεί […]

07/10/2025 1' διάβασμα

Όλα τα σημεία λειτουργίας Σταθμών Απολύμανσης στην Κεντρική Μακεδονία

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ. ενημερώνει τους κτηνοτρόφους και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι λειτουργούν 25 σταθμοί απολύμανσης οχημάτων, με σκοπό την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης της Ευλογιάς των προβάτων και αιγών. Οι σταθμοί εξυπηρετούν καθημερινά από 7:00 έως 14:00, παρέχοντας σχετική βεβαίωση απολύμανσης. Δείτε παρακάτω τον πίνακα με του 25 Σταθμούς Απολύμανσης

03/10/2025 27'' διάβασμα

Ιδρύθηκε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πληγέντων Κτηνοτρόφων από ευλογιά και πανώλη

Στην ίδρυση Πανελλήνιου Συλλόγου Πληγέντων Κτηνοτρόφων από Ευλογιά-Πανώλη, με έδρα τη Λάρισα, προχώρησαν κτηνοτρόφοι της περιοχής αλλά και από άλλα σημεία της χώρας, των οποίων οι κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις προσβλήθηκαν από τις ζωονόσους ευλογιά και πανώλη και των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε. Όπως επισημαίνουν τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου, οι κτηνοτρόφοι που πλήττονται από […]

03/10/2025 2' διάβασμα

Την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ενημερώνει σήμερα ο Κώστας  Τσιάρας για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Για τα κρίσιμα ζητήματα που ανακύπτουν από την εξάπλωση του ιού της ευλογιάς των αιγοπροβάτων  θα ενημερώσει σήμερα Δευτέρα 29/09, στις 12 το μεσημέρι, τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής  ο  Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 36§5 του Κανονισμού της Βουλής και […]

29/09/2025 1' διάβασμα

«Έφοδος 10 ημερών» για την ευλογιά: Συνεχείς επιτόπιοι έλεγχοι απολύμανσης – Τα 17 σημεία στη Θεσσαλία

Την ώρα που εντατικοποιούνται οι επιτόπιοι έλεγχοι των συνεργείων απολύμανσης για τον περιορισμό της ευλογιάς, καμπανάκι έχει σημάνει στον κλάδο της κτηνοτροφίας, από τη δραστική απομείωση του ζωικού κεφαλαίου, που έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από άλλα προβλήματα, όπως η πτώση των τιμών και η αύξηση του κόστους παραγωγής. Μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί πάνω από 262.000 ζώα, εκ […]

23/09/2025 2' διάβασμα

Αγρότες απέκλεισαν συμβολικά την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανίων

Σε συμβολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανίων, στο ύψος της Καρδίας προχώρησαν αγρότες από την ανατολική Θεσσαλονίκη με τα αγροτικά τους μηχανήματα τη Δευτέρα 22/9. Ο αποκλεισμός ξεκίνησε στις 6 το απόγευμα διήρκησε περίπου μία ώρα και η αστυνομία εξέτρεπε την κυκλοφορία. Ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επανομής, Μάρκος Μάρκου, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ […]

23/09/2025 38'' διάβασμα