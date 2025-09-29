Την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ενημερώνει σήμερα ο Κώστας  Τσιάρας για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Για τα κρίσιμα ζητήματα που ανακύπτουν από την εξάπλωση του ιού της ευλογιάς των αιγοπροβάτων θα ενημερώσει σήμερα Δευτέρα 29/09, στις 12 το μεσημέρι, τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 36§5 του Κανονισμού της Βουλής και έχει στόχο την πλήρη και τεκμηριωμένη παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και τη διερεύνηση των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής, της δημόσιας υγείας και της εθνικής οικονομίας.

Στη συνεδρίαση έχουν κληθεί να παραστούν ο κ. Δημήτριος Μπαλούκας, Πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ο κ. Δημήτριος Μόσχος, Πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, ο κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, η κυρία Μαρία Γιαννιού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, Διευθύντρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Ιωάννης Βιτάλης, Πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Τυριού Φέτας, ο κ. Παύλος Σατολιάς και ο κ. Γεώργιος Μηλιώνης, Πρόεδρος του ΔΣ και μέλος του ΔΣ, αντίστοιχα, της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, ο κ. Ιωάννης Φασουλάς, Πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης του Κρέατος και του Τομέα της Κτηνοτροφίας, η κυρία Αθηνά Τραχήλη, Πρόεδρος της ΔΕ του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου και ο κ. Σπυρίδων Κρήτας, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.