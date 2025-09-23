«Έφοδος 10 ημερών» για την ευλογιά: Συνεχείς επιτόπιοι έλεγχοι απολύμανσης – Τα 17 σημεία στη Θεσσαλία

Την ώρα που εντατικοποιούνται οι επιτόπιοι έλεγχοι των συνεργείων απολύμανσης για τον περιορισμό της ευλογιάς, καμπανάκι έχει σημάνει στον κλάδο της κτηνοτροφίας, από τη δραστική απομείωση του ζωικού κεφαλαίου, που έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από άλλα προβλήματα, όπως η πτώση των τιμών και η αύξηση του κόστους παραγωγής. Μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί πάνω από 262.000 ζώα, εκ των οποίων τα 92.000 στη Θεσσαλία, με τους κτηνοτρόφους να επαναφέρουν το αίτημά τους να δοθεί άμεσα λύση μέσω εμβολιασμού.

«Το εμβόλιο είναι μονόδρομος»

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιούν σήμερα οι εκπρόσωποι των μικρών τυροκομικών μονάδων στη Θεσσαλία, παρουσία κτηνιάτρων, προτάσσοντας τον εμβολιασμό, ως την μόνη διέξοδο από τις οικονομικές επιπτώσεις της ζωονόσου. “Μέσα σε λίγες μέρες, ένα ζωντανό κοπάδι μπορεί να μετατραπεί σε εικόνα απελπισίας. Είναι ένα ζήτημα που πλήττει την οικονομία, την παραγωγή και τελικά το ίδιο το βιος των ανθρώπων που ζουν από την κτηνοτροφία”, λένε οι ίδιοι. Ήδη όπως επισημαίνουν η πτώση στο ζωικό κεφάλαιο υπολογίζεται στο10%.

Την ίδια ώρα σε πλήρη εφαρμογή βρίσκονται τα έκτακτα μέτρα ενίσχυσης των Περιφερειών από πλευράς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με την άμεση κινητοποίηση 153 κτηνιάτρων και κτηνιατρικού προσωπικού -81 κτηνίατροι και 72 λοιπά επιστημονικά στελέχη της κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ- προκειμένου να συμβάλουν στους ελέγχους, στην επιτήρηση των ζώων και στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης.

Τα 17 σημεία απολύμανσης για την ευλογιά στην Θεσσαλία

ΠΕ Λάρισας: Γυρτώνη (Γέφυρα – Παλιά καντίνα)

Βρυότοπος (Φανάρια)

Δαμάσι (μετά το μνημείο προς Μεσοχώρι)

Μεσοχώρι (πριν τη διασταύρωση προς Βερδικούσια)

Φάρσαλα (μετά το LIDL προς Λάρισα)

Μικρό Ελευθεροχώρι

ΠΕ Καρδίτσας:

Μουζάκι (Parking Μουζακίου)

Σοφάδες (κλειστό βενζινάδικο ΒΡ)

Παλαμάς (Κοιμητήριο Παλαμά)

Ραστώνη

ΠΕ Τρικάλων:

Γεωργανάδες

Έξοδος προς Πύλη

Άγιοι Απόστολοι

ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Βιολογικός Βόλου

Αλμυρός

ΠΕΒ