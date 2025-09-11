Νεκρός μαυρόγυπας στη Μηλιά Μετσόβου – Πιθανή δηλητηρίαση από δόλωμα

Ένας μαυρόγυπας, το μεγαλύτερο είδος γύπα στην Ευρώπη και αυστηρά προστατευόμενο, βρέθηκε νεκρός στην περιοχή «Θανασάκη» της Μηλιάς Μετσόβου, πιθανότατα από δηλητηριασμένο δόλωμα.

Το πτηνό, που έφερε πομπό παρακολούθησης, εντοπίστηκε από κλιμάκιο του Δασαρχείου Μετσόβου και της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειας Πίνδου, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή του.

Στην Ελλάδα ζει ο τελευταίος πληθυσμός του είδους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μόλις 90-100 άτομα, εκ των οποίων 20-22 αναπαραγωγικά ζευγάρια. Η απώλεια ακόμη και ενός ατόμου θεωρείται σημαντικό πλήγμα για την επιβίωση του είδους, που απειλείται κυρίως από δηλητήρια, παράνομο κυνήγι και καταστροφή δασών.

Πηγή φωτογραφιών: Πολύμερος Σιώτας/Fb