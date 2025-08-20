Κλιματική κρίση, ανύπαρκτες υποδομές άρδευσης και απουσία πολιτικής

«θρέφουν» την ξηρασία και τις πυρκαγιές

«Καμπανάκι» για την παρατεταμένη ξηρασία χτυπάει για μία ακόμη φορά το ΓΕΩΤΕΕ Θράκης, καθώς ειδικά η περιοχή του Έβρου χαρακτηρίζεται από απουσία σοβαρών βροχών εδώ και 3-4 μήνες. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η κακοκαιρία αφήνει πίσω της πυρκαγιές, που προκαλούν οι κεραυνοί, ενώ τα ύψη βροχής είναι πολύ χαμηλά, με τραγικές συνέπειες στις εαρινές καλλιέργειες, τα δάση και την άγρια χλωρίδα και πανίδα.

Παραθέτοντας χάρτη που απεικονίζει τον δείκτη ξηρασίας στην Ελλάδα την 1η Αυγούστου 2025, σύμφωνα με την ανάλυση της ομάδας Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επισημαίνεται ότι με εξαίρεση αρκετές περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, η Ελλάδα βιώνει συνθήκες ξηρασίας. Μεγάλο μέρος της Κρήτης, της Πελοποννήσου, της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της Λέσβου πλήττεται από έντονη ή ακραία ξηρασία.

Πριν πέντε μήνες, το Επιμελητήριο επεσήμανε ότι η κλιματική κρίση οδήγησε σε μείωση βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων την τριετία 2022-2024, καθώς επίσης και σε πολύ χαμηλά επίπεδα για το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς, κάτι που είναι και καθοριστικό, γιατί αυτό το διάστημα παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από μεγάλες ποσότητες βροχής και χιονιού, το οποίο όταν λιώνει αποθηκεύεται στους υπόγειους υδροφορείς.

Η πιο στεγνή περιοχή της Ελλάδας είναι ο Έβρος

«Η πιο στεγνή περιοχή της Ελλάδας είναι ο Έβρος», δηλώνει ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Θράκης, Τριαντάφυλλος Παπαδάκης. Στην κύρια αιτία, που είναι η κλιματική κρίση, προστίθεται και η απουσία διαχείρισης νερού. Ο ίδιος εξηγεί ότι υπάρχουν ελάχιστα φράγματα και μηδενικά έργα υδρομάστευσης και υδρονομίας στον Έβρο και τη Θράκη ευρύτερα, τα οποία πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατό. Την ίδια στιγμή που η ελληνική πολιτεία κωφεύει, οι Τούρκοι κρατούν το νερό για να ποτίσουν τους ορυζώνες, ενώ οι Βούλγαροι συγκρατούν το νερό στον Άρδα και τον Έβρο. «Εμείς, στον Ερυθροπόταμο, που βρίσκεται κατά 90% στην ελληνική πλευρά, δεν κάναμε τίποτα για την αξιοποίησή του, με σοβαρές συνέπειες στον πρωτογενή τομέα, τα δάση, που μετρούν πολυάριθμα ξερά δέντρα, και την άγρια πανίδα», καυτηριάζει για τη μη διαχείριση των υδάτων.

Δυστυχώς, η κατάσταση χειροτερεύει λόγω απουσίας συγκεκριμένης πολιτικής. Ο κ. Παπαδάκης σημειώνει πως επί δεκαετίες δεν αξιοποιήθηκαν ούτε τα επιφανειακά ύδατα, ούτε οι υπόγειοι υδροφορείς. Εξηγεί ότι η εικόνα με τις γεωτρήσεις, ειδικά σε Ροδόπη και Ξάνθη, είναι ανεξέλεγκτη. Αντίθετα, στον Έβρο είναι καλύτερη, γιατί γίνεται ορθή διαχείριση από ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ.

Τα παραπάνω οδηγούν τους αγρότες μέρα με τη μέρα σε αδιέξοδο, γιατί δεν μπορούν να αρδεύσουν τα χωράφια όπως πρέπει, με συνέπεια τις μειωμένες παραγωγές. Επομένως, οι καλλιέργειες γίνονται ζημιογόνες. Ενδεχομένως, σύμφωνα με τον κ. Παπαδάκη, οι παραγωγοί να χρειάζεται να στραφούν σε καλλιέργειες όπως τα χειμερινά σιτηρά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εδώ και 10 χρόνια, το ΓΕΩΤΕΕ Θράκης επισημαίνει την έλλειψη διαχείρισης επιφανειακών υδάτων με μικροφράγματα στους πρόποδες των βουνών, ωστόσο, παρά τις προειδοποιήσεις, δεν έχει γίνει το παραμικρό.