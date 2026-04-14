Νέο ζιζανιοκτόνο από τη Syngenta – Πήρε έγκριση στην Αργεντινή

Η Syngenta κυκλοφόρησε στις 7 Απριλίου στην αγορά το πρώτο επιλεκτικό ζιζανιοκτόνο παγκοσμίως για την καταπολέμηση ανθεκτικών αγρωστωδών ζιζανίων στη σόγια και το βαμβάκι, μετά από σχεδόν 40 χρόνια.

Η Αργεντινή έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που ενέκρινε το VIRESTINA™ (δραστική ουσία: metproxybicyclone). Η Syngenta σχεδιάζει, επίσης, να κυκλοφορήσει το νέο προϊόν στη Βραζιλία, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Η Αργεντινή – ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός σόγιας στον κόσμο – συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο καινοτόμων αγροτικών αγορών παγκοσμίως, καθώς οι αγρότες της είναι συχνά οι πρώτοι σε παγκόσμιο επίπεδο, που έχουν πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της γεωργίας. Η σόγια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλλιέργειες στον κόσμο, καθώς περιέχει υψηλή συγκέντρωση απαραίτητων αμινοξέων και θεωρείται σημαντική πηγή ζωοτροφών υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες.

Τα ανθεκτικά ζιζάνια αποτελούν μια διαρκή απειλή για τους καλλιεργητές, καθώς επιβιώνουν από τις εφαρμογές ζιζανιοκτόνων και παραμένουν στο χωράφι, ανταγωνιζόμενα τις καλλιέργειες για θρεπτικά συστατικά, ηλιακό φως και νερό. Ταυτόχρονα, τα ζιζάνια αυτά λειτουργούν ως «πράσινη γέφυρα» για παράσιτα, ιούς, μύκητες και βακτήρια που προσβάλλουν τις καλλιέργειες. Τα ανθεκτικά ζιζάνια μπορούν να μειώσουν δραματικά τις αποδόσεις της συγκομιδής και να αποδεκατίσουν την αξία των γεωργικών εκτάσεων.

Εν μέσω της παγκόσμιας αύξησης της εξάπλωσης και της σοβαρότητας της ανθεκτικότητας των ζιζανίων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, «η τεχνολογία VIRESTINA™ αναμένεται να προσφέρει μια επείγουσα ανακούφιση στους καλλιεργητές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μια ολοένα και πιο περιορισμένη γκάμα αποτελεσματικών επιλογών. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν κυκλοφορήσει με επιτυχία στην αγορά περιορισμένες τεχνολογίες ζιζανιοκτόνων· η ικανότητα των ανθεκτικών ζιζανίων να μεταβολίζουν τις ουσίες και να αναπτύσσουν διασταυρούμενη ανθεκτικότητα επιδεινώνει περαιτέρω το πρόβλημα. Η ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα έχει καταγραφεί επίσημα σήμερα σε 75 χώρες και επηρεάζει τους αγρότες που καλλιεργούν περισσότερες από 100 καλλιέργειες· τα αγρωστώδη ζιζάνια αντιπροσωπεύουν το 40% των 273 ειδών ζιζανίων».

Η τεχνολογία VIRESTINA™ σε καλλιέργειες όπως η σόγια και το βαμβάκι, είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στον έλεγχο των αγρωστωδών ζιζανίων, που είναι ανθεκτικά σε κοινά ζιζανιοκτόνα όπως το glyphosate και το clethodim. Η τεχνολογία VIRESTINA™, η οποία είναι ασφαλής για χρήση πάνω από τις καλλιέργειες, σύμφωνα με την εταιρεία, «αποικοδομείται επίσης γρήγορα στο έδαφος, εξασφαλίζοντας εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι αγρότες επωφελούνται από μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εναλλαγή των καλλιεργειών και στην επιλογή των καλλιεργειών κάλυψης, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν τη συμπίεση του εδάφους και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, καθώς περιορίζουν τον αριθμό των διελεύσεων βαρέων γεωργικών μηχανημάτων που απαιτούνται για τον έλεγχο των ανθεκτικών αγρωστωδών ζιζανίων».

Οι επιστήμονες στο υπερσύγχρονο Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Jealott’s Hill της Syngenta στο Ηνωμένο Βασίλειο αξιοποίησαν την επιστήμη των προβλέψεων για να φέρουν αυτή την καινοτομία στην αγορά σε μόλις 10 χρόνια – σημαντικά ταχύτερα από το μέσο χρονικό διάστημα των 12-14 ετών που απαιτείται για τις νέες γεωργικές τεχνολογίες – γεγονός που αντανακλά τη λεπτομερή κατανόηση της Syngenta όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές, καθώς και τη δέσμευσή της να προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις.

«Στη Syngenta, οι καινοτομίες μας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο να βοηθούν τους αγρότες να αντιμετωπίσουν μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν», δήλωσε η Ioana Tudor, Παγκόσμια Διευθύντρια Μάρκετινγκ Φυτοπροστασίας της Syngenta. «Η τεχνολογία VIRESTINA™ αποδεικνύει την ικανότητα της Syngenta να προβλέπει μια πρόκληση μια δεκαετία νωρίτερα, να επιταχύνει το χρονοδιάγραμμα της έρευνας και ανάπτυξης και να προσφέρει με επιτυχία μια καινοτομία που ανταποκρίνεται έγκαιρα στις ανάγκες των αγροτών. Είμαστε πολύ περήφανοι για το χαρτοφυλάκιο καινοτομιών μας, το οποίο είναι πρωτοπόρο στον κλάδο.»

Το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης της Syngenta προσφέρει μερικές από τις πιο προηγμένες και σημαντικές καινοτομίες στον τομέα της γεωργίας. Κατά την επόμενη δεκαετία, η Syngenta αναμένεται να λανσάρει τουλάχιστον 20 νέες καινοτομίες στον τομέα των προηγμένων τεχνολογιών φυτοπροστασίας και των γεωργικών βιολογικών προϊόντων (biologicals).

Το χαρτοφυλάκιο προηγμένων τεχνολογιών φυτοπροστασίας της εταιρείας περιλαμβάνει ήδη κορυφαία προϊόντα όπως την τεχνολογία TYMIRIUM® για την καταπολέμηση νηματωδών και μυκητιασικών προσβολών, την τεχνολογία PLINAZOLIN® για την καταπολέμηση εντόμων και την τεχνολογία ADEPIDYN® για την καταπολέμηση μυκητιασικών προσβολών, τα οποία εκτιμούνται από τους αγρότες για την υψηλή αποτελεσματικότητά τους και τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητάς τους.

Η τεχνολογία VIRESTINA™ αναπτύχθηκε αξιοποιώντας την εκτεταμένη τεχνογνωσία της Syngenta σε μια συγκεκριμένη κατηγορία τεχνολογιών ζιζανιοκτόνων που ονομάζονται αναστολείς της ACCase (ομάδα HRAC 1), η οποία θεωρείται ευρέως ως θεμελιώδης τεχνολογία στη σύγχρονη γεωργία. Ως τέταρτη γενιά αυτής της κατηγορίας ζιζανιοκτόνων, η τεχνολογία VIRESTINA™ έχει σχεδιαστεί, για να καταπολεμά αποτελεσματικά τα ζιζάνια που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα άλλων κατηγοριών, καθώς και σε παλαιότερα ζιζανιοκτόνα τύπου ACCase.