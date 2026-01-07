Nέοι σταθμοί απολύμανσης για την ευλογιά στην Ηλεία

Νέοι σταθμοί απολύμανσης λειτουργούν σε κομβικά σημεία στην Ηλεία, στο πλαίσιο της οργανωμένης προσπάθειας πρόληψης και περιορισμού της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με πρωτοβουλία και συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας Νίκου Κοροβέση.

Η δράση υλοποιείται μέσω του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής, με στόχο τη θωράκιση του ζωικού κεφαλαίου, την προστασία του εισοδήματος των κτηνοτρόφων και τη διασφάλιση της

αγροτικής οικονομίας της Ηλείας.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων αποτελεί μια ιδιαίτερα σοβαρή και εξαιρετικά μεταδοτική νόσο, η οποία μπορεί να εξαπλωθεί εύκολα μέσω οχημάτων, εξοπλισμού, υποδημάτων και ανθρώπινης δραστηριότητας, ακόμη και χωρίς τη μετακίνηση ζώων. Η απολύμανση κρίνεται ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά και αναγκαία μέτρα για την αποτροπή της διασποράς της νόσου.

«Η ευλογιά των αιγοπροβάτων είναι μια ασθένεια που δεν συγχωρεί την αμέλεια. Η απολύμανση είναι το πιο απλό αλλά και το πιο ισχυρό μέτρο που έχουμε για να προστατεύσουμε τον τόπο μας. Ζητώ από όλους τους πολίτες, και ιδιαίτερα από τους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, να συνεργαστούν και να τηρούν πιστά τα μέτρα. Με υπευθυνότητα και κοινή προσπάθεια μπορούμε να αποτρέψουμε τα χειρότερα και να διασφαλίσουμε το μέλλον της κτηνοτροφίας στην Ηλεία», δήλωσε ο κ. Κοροβέσης.

Πηγή: ertnews.gr