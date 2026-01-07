Παρατείνονται τα μέτρα κατά της ευλογιάς στην Κρήτη με απόφαση της Περιφέρειας

Νέα παράταση στα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την ευλογιά των αιγοπροβάτων αποφάσισε η Περιφέρεια Κρήτης. Τα μέτρα, τα οποία είναι σε ισχύ από τον περασμένο Σεπτέμβριο και παρατείνονται με συνεχείς αποφάσεις της Περιφέρειας Κρήτης, θα διατηρηθούν μέχρι την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, οπότε και θα επανακτιμηθεί η κατάσταση.

Η απόφαση ελήφθη, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς παραμένουν αυξημένα τα κρούσματα στην ηπειρωτική χώρα αλλά και προκειμένου να θωρακιστεί το ζωικό κεφάλαιο του νησιού. «Παρ’ ότι η Κρήτη παραμένει «ελεύθερη» από τη νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες, καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά τα μέτρα που ισχύουν:

Α. Μετακινήσεις Ζώων

Ενδοπεριφερειακές Μετακινήσεις: Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων για σφαγή και αναπαραγωγή επιτρέπονται και περιορίζονται αυστηρά εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας. Μετακινήσεις για Χειμερινό Βοσκότοπο: Εξακολουθούν να επιτρέπονται (αλλαγή βοσκοτόπου) τόσο εντός όσο και εκτός της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, πάντα εντός Κρήτης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις. Απαγόρευση Ανάμειξης: Απαγορεύεται αυστηρά η ταυτόχρονη μεταφορά αιγοπροβάτων που προέρχονται από διαφορετικές εκτροφές. Υγειονομικά Πρωτόκολλα: Όλες οι μετακινήσεις διενεργούνται υποχρεωτικά με υγειονομικά πιστοποιητικά και με κατάλληλα πιστοποιημένα οχήματα που έχουν απολυμανθεί πριν τη φόρτωση. Καραντίνα: Η εγκατάσταση προορισμού πρέπει να έχει καθαριστεί και απολυμανθεί πριν την είσοδο των ζώων. Τα ζώα παραμένουν σε καραντίνα για 21 ημέρες. Απαγόρευση Εισόδου: Εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση εισόδου αιγοπροβάτων στην Κρήτη από εκτροφές της υπόλοιπης Ελλάδας.

Β. Μέτρα Βιοασφάλειας στις Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις

Οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων καλούνται να τηρούν αυστηρά τα παρακάτω:

Περίφραξη: Θωράκιση των εγκαταστάσεων για αποτροπή εισόδου/εξόδου ζώων.

Θωράκιση των εγκαταστάσεων για αποτροπή εισόδου/εξόδου ζώων. Απολύμανση: Εγκατάσταση και χρήση απολυμαντικής τάφρου ή τάπητα με βιοκτόνο στις εισόδους/εξόδους οχημάτων.

Εγκατάσταση και χρήση απολυμαντικής τάφρου ή τάπητα με βιοκτόνο στις εισόδους/εξόδους οχημάτων. Περιορισμός Επισκέψεων: Απαγόρευση εισόδου σε άσχετα άτομα και οχήματα. Εάν απαιτείται είσοδος, λαμβάνονται μέτρα (ποδονάρια, φόρμες).

Απαγόρευση εισόδου σε άσχετα άτομα και οχήματα. Εάν απαιτείται είσοδος, λαμβάνονται μέτρα (ποδονάρια, φόρμες). Χώρος Απομόνωσης: Δημιουργία χώρου καραντίνας για νεοεισερχόμενα ή ύποπτα ζώα, απομονωμένου από την υπόλοιπη εκτροφή.

Δημιουργία χώρου καραντίνας για νεοεισερχόμενα ή ύποπτα ζώα, απομονωμένου από την υπόλοιπη εκτροφή. Ζωοτροφές: Έλεγχος προέλευσης ζωοτροφών (απαγορεύεται η προμήθεια από απαγορευμένες ζώνες).

Έλεγχος προέλευσης ζωοτροφών (απαγορεύεται η προμήθεια από απαγορευμένες ζώνες). Υγιεινή Προσωπικού: Χρήση ξεχωριστού ρουχισμού και υποδημάτων εντός της εκτροφής.

Χρήση ξεχωριστού ρουχισμού και υποδημάτων εντός της εκτροφής. Μυοκτονία/Απεντόμωση: Τακτική καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών και απομάκρυνση εστιών ρύπανσης/λιμναζόντων υδάτων.

Τακτική καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών και απομάκρυνση εστιών ρύπανσης/λιμναζόντων υδάτων. Καθημερινός Έλεγχος: Ενημέρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών σε περίπτωση παραμικρής υποψίας συμπτωμάτων.

Ενημέρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών σε περίπτωση παραμικρής υποψίας συμπτωμάτων. Απαγόρευση Δανεισμού: Δεν χρησιμοποιούνται κοινά εργαλεία, ζώα ή προσωπικό με άλλες εκτροφές.

Γ. Οδηγίες για Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες

1. Σφαγεία:

Επαγρύπνηση για ύποπτα περιστατικά και άμεση ενημέρωση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

Αύξηση μέτρων βιοασφάλειας (απολυμαντική τάφρος, σχολαστικοί καθαρισμοί).

Παραλαβή ζώων μόνο με τα πλήρη συνοδευτικά έγγραφα και σήμανση.

2. Τυροκομεία – Εγκαταστάσεις Γάλακτος:

Παραλαβή γάλακτος μόνο από εκτροφές χωρίς περιοριστικά μέτρα Ευλογιάς (και σε καθεστώς Μ4 για τον μελιταίο πυρετό).

Αυστηρή απολύμανση των βυτιοφόρων (ιδιαίτερα στους τροχούς) πριν την είσοδο και πριν την έξοδο από κάθε εκτροφή. Τήρηση σχετικού αρχείου.

3. Εμπόριο Ζωοτροφών και Μεταφορείς:

Απολύμανση οχημάτων κατά την άφιξη και αναχώρηση από εγκαταστάσεις. Συνιστάται πλύσιμο ελαστικών από χώματα πριν την απολύμανση.

Οδηγοί/Μεταφορείς: Χρήση φόρμας και ποδωναρίων μιας χρήσης, τα οποία καταστρέφονται επιτόπου μετά τη φόρτωση/εκφόρτωση.

Εισαγωγές: Επιχειρήσεις που διακινούν ζωοτροφές φυτικής προέλευσης από Βουλγαρία και Ρουμανία οφείλουν να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Π.Ε. τους, δύο ημέρες πριν τη μεταφορά.

Δ. Ιδιώτες Κτηνίατροι και Κτηνίατροι Εκτροφής

Καλούνται σε αυξημένη επαγρύπνηση για τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων κρουσμάτων και την άμεση ενημέρωση των αρχών. Απαιτείται η αυστηρή τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας (ΜΑΠ) και η απολύμανση οχημάτων κατά τις επισκέψεις σε εκτροφές.