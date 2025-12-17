Δυο κρούσματα ευλογιάς στον Έβρο τον Δεκέμβριο – 18 στην περιφέρεια ΑΜΘ

Παραμένει η μάχη κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) να παρουσιάζει σήμερα τα επικαιροποιημένα στοιχεία, τονίζοντας την ανάγκη για απόλυτη συμμόρφωση στα μέτρα ενόψει εορτών. Σύμφωνα με την επιδημιολογική εικόνα κατά το διάστημα 1 έως 11 Δεκεμβρίου 2025 καταγράφηκαν 2 κρούσματα στον Έβρο (στις 3 και 4 του μήνα).

Συνολικά στην Περιφέρεια ΑΜΘ καταγράφηκαν 18 νέα κρούσματα στους νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας (εξαιρείται η Θάσος) ενώ στο νομό Δράμας δεν καταγράφηκε κανένα κρούσμα. Μόνο το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου καταγράφηκαν 77 κρούσματα πανελλαδικά.

Πηγή: ertnews.gr