Νέος κύκλος έντασης για τα κρούσματα ευλογιάς στην Πελοπόννησο

Νέος κύκλος έντασης και αγωνίας άνοιξε αμέσως μετά την ανακοίνωση κρούσματος ευλογιάς προβάτου σε εκμετάλλευση της Π.Ε. Αρκαδίας. Η άμεση αντίδραση του κτηνοτρόφου, που μόλις είδε να εμφανίζονται κάποια συμπτώματα, ειδοποίησε την κτηνιατρική υπηρεσία, ελαχιστοποίησε τις επιπτώσεις από το πρόβλημα και περιορίστηκε στη θανάτωση 50 προβάτων.

Όλα αυτά έγιναν με δεδομένο ότι από τις αρχές του 2026 ανανεώθηκαν οι συμβάσεις λειτουργίας των τεσσάρων σταθμών απολύμανσης και έκδοσης των σχετικών βεβαιώσεων, των διερχόμενων οχημάτων κτηνοτρόφων, εμπόρων ζώντων ζώων, εμπόρων ζωοτροφών και τυροκόμων σε τέσσερα σημεία τα οποία ήταν:

1. Καλό Νερό Τριφυλίας (ΠΕ Μεσσηνίας) επί της Ε.Ο. Πύργου-Κυπαρισσίας

2. Λιβαδάκι Γορτυνίας (ΠΕ Αρκαδίας) επί της Ε.Ο. Τρίπολης-Αρχαίας Ολυμπίας

3. Δάρα (ΠΕ Αρκαδίας) επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Τρίπολης-Πατρών

4. Διόδια Σπαθοβουνίου επί της Ε.Ο. Κορίνθου-Τρίπολης.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Σπύρος Ζαχαριάς, δήλωσε: «Οι θανατώσεις, που έγιναν στο Καστράκι, όπου εντοπίστηκε το κρούσμα, φθάνουν τις 50 και από εδώ και πέρα υπάρχει η ζώνη ασφαλείας που καλύπτει την Αρκαδία και φθάνει μέχρι τη Μεσσηνία και συγκεκριμένα την περιοχή της Οιχαλίας. Οι ζώνες των 5 χλμ. και των 10 χλμ. ισχύουν κανονικά».

Στη συνέχεια, ο κ. Ζαχαριάς τόνισε ότι ήδη έχουν ειδοποιηθεί όλες οι υπηρεσίες, προκειμένου να ενημερώσουν όλους τους κτηνοτρόφους για τα μέτρα βιοασφάλειας. «Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα, γιατί η περιοχή είναι δύσκολη και λειτουργούν και άλλες μονάδες. Ευτυχώς οι κτηνοτρόφοι είναι συνεργάσιμοι, όπως και στην περίπτωση του κτηνοτρόφου που μας ειδοποίησε πολύ γρήγορα», σημειώνει.

Μ. Βαρουξής: «Να εφαρμοσθεί η λύση του άμεσου εμβολιασμού»

Από την Τρίπολη, ο Μάκης Βαρουξής, που είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) και διατελεί αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Πελοποννήσου δήλωσε: «Ζούμε συνέχεια με τον φόβο και υπάρχει έντονη ανησυχία σε όλους. Η Πολιτεία οφείλει, εάν θέλει να μας στηρίξει, να προχωρήσει στην άμεση καταβολή των αποζημιώσεων και στην τροποποίηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου. Πρέπει να σταματήσουν να θανατώνουν τα κοπάδια, όταν βρίσκεται κρούσμα. Χάθηκαν παραδοσιακές φυλές προβάτων και αυτό πρέπει να σταματήσει, αφού αυτά δεν επιστρέφουν ούτε σε δέκα ζωές. Πρέπει να εφαρμοσθεί η λύση του άμεσου εμβολιασμού και να γίνει έρευνα, που θα μπορεί να δώσει λύσεις στο πρόβλημα».

Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές ζημιές, ο κ. Βαρουξής τόνισε ότι: «Όταν τα ζώα τα κλείνουμε μέσα, χάνουμε την παραγωγή. Αυτή η περίοδος είναι η χειρότερη, αφού τώρα θα έχουμε απώλεια γάλακτος, ενώ θα επιβαρυνθούμε και με την αγορά ζωοτροφών. Πρόσθεσε δε ότι «βρισκόμαστε σε περίοδο κουρέματος των προβάτων και, φυσικά, αυτή η κίνηση απαιτεί πρόσθετα μέτρα ασφαλείας».

Τι να προσέξουμε στην κουρά

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΑΟΚ, στην κουρά των ζώων μπορεί να συμμετέχει μόνο προσωπικό, που διαθέτει τη σχετική βεβαίωση εκπαίδευσης. Μόνο σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται η είσοδος στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση, ενώ το όχημα του συνεργείου απαγορεύεται να εισέλθει εντός της σταβλικής εγκατάστασης. Παραμένει εκτός και απολυμαίνεται σχολαστικά. Το συνεργείο κουρέων πρέπει να διαθέτει φορητό ψεκαστήρα με απολυμαντικό.

Από τη Λακωνία, ο κτηνοτρόφος Γιάννης Βενετσάνος δήλωσε στην «ΥΧ» ότι: «Οι κτηνοτρόφοι προσέχουν, τώρα, στην κουρά, γιατί υπάρχουν κάτι συνεργεία περιπλανώμενα, που χρειάζονται προσοχή. Θέλει μεγάλη προσπάθεια για τη βιοασφάλεια». «Οι κτηνοτρόφοι που υφίστανται ζημιά μπαίνουν σε μια περιπέτεια με μοναδικό στόχο την επιβίωσή τους», σημειώνει χαρακτηριστικά.