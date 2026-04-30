Νέος πρόεδρος στην ΠΟΣΓ ο Χρήστος Παναγούλης
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων ως εξής: πρόεδρος Παναγούλης Χρήστος (Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας), αντιπρόεδρος Μυστακίδης Ζαφείριος (Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Καβάλας), γενικός γραμματέας Γεώργιος Καρανίκας (Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας), εκτελεστικός αντιπρόεδρος Σουλτανόπουλος Αναστάσιος (Γεωπονικός Σύλλογος Φθιώτιδας – Ευρυτανίας), υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Σμυρνάκης Ιωάννης (Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Ηρακλείου), οργανωτικός γραμματέας Γεράσιμος Κοντογιαννάτος (Γεωπονικός Σύλλογος Αχαΐας – Κεφαλληνίας – Ζακύνθου), ταμίας Ιωάννης Γρηγοριάδης (Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Κοζάνης), μέλος Δημάκου Μαρία (Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Μαγνησίας), μέλος Νάνος Ευάγγελος (Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Πρέβεζας).