ΕΟΑΣ Ημαθίας: Οι μεταποιητές ροδάκινου μεταθέτουν τις ευθύνες στους αγρότες

Με σημερινή ανακοίνωσή της, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων (ΕΟΑΣ) Ημαθίας απαντά στις δημόσιες τοποθετήσεις των εκπροσώπων της μεταποιητικής βιομηχανίας – κυρίως της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδας – με τις οποίες, εν ολίγοις, ζητούν ποιοτικά βιομηχανικά ροδάκινα, ενώ το αγροτικό εισόδημα συμπιέζεται και απειλούν ότι δεν θα αγοράσουν τους β΄ διαλογής καρπούς για χυμό.

Σε πρόσφατες ημερίδες και δημόσιες παρεμβάσεις τους το τελευταίο διάστημα για το βιομηχανικό ροδάκινο, εκπρόσωποι της μεταποιητικής βιομηχανίας επιχείρησαν για ακόμη μία φορά να μεταθέσουν τις ευθύνες στους αγρότες, μιλώντας για «ποιότητα» και «προβλήματα πρώτης ύλης».

Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Στην Ημαθία και στις άλλες περιοχές παραγωγής βιομηχανικού ροδάκινου, βερίκοκου και άλλων βιομηχανικών προϊόντων παράγεται διαχρονικά ποιοτικό προϊόν, αποτέλεσμα της γνώσης, της εμπειρίας και του καθημερινού μόχθου χιλιάδων αγροτών.

Οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής, πανάκριβο πετρέλαιο και ρεύμα, αυξήσεις σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα και εφόδια, ελλείψεις εργατών γης, αλλά και συνεχείς ζημιές από παγετούς, χαλάζια, βροχοπτώσεις, καύσωνες και άλλα καταστροφικά φαινόμενα. Την ίδια ώρα πωλούν τα προϊόντα τους σε εξευτελιστικές τιμές, χωρίς ουσιαστική προστασία και στήριξη από το κράτος.

Τα προηγούμενα χρόνια ακόμη και ποιοτικό προϊόν υποβαθμιζόταν στην πράξη με παραλαβές ως «κλαρίσια», ενώ οι τιμές παραγωγού δεν ανταποκρίνονταν ούτε στην αξία του προϊόντος ούτε στο πραγματικό κόστος καλλιέργειας. Η κυβέρνηση παρακολουθεί αυτή την κατάσταση χωρίς να παρεμβαίνει υπέρ των παραγωγών.

Την ίδια στιγμή, μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου κατέγραψαν αστρονομική αύξηση κερδών. Ενδεικτικά, για τη χρήση του 2023 σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 2.778% σε σχέση με το 2022. Αυτό αποδεικνύει ποιος πληρώνει το κόστος και ποιος καρπώνεται τα οφέλη.

Για τη νέα παραγωγική περίοδο, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας διεκδικεί:

Κατώτερες εγγυημένες τιμές παραλαβής που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής.

Ανακοίνωση τιμών και όρων παραλαβής πριν τη συγκομιδή.

Άμεση πληρωμή των παραγωγών χωρίς καθυστερήσεις.

Διαφανή ποιοτική κατάταξη χωρίς αυθαίρετες υποβαθμίσεις.

Αφορολόγητο πετρέλαιο, φθηνό αγροτικό ρεύμα και μείωση του κόστους εφοδίων.

Αποζημιώσεις στο 100% από τον ΕΛΓΑ για όλες τις ζημιές.

Έργα άρδευσης, αντιχαλαζικής και αντιπαγετικής προστασίας.

Οι αγρότες δεν είναι υπεύθυνοι ούτε για τις επιλογές της μεταποιητικής βιομηχανίας ούτε για την κυβερνητική πολιτική που τους αφήνει εκτεθειμένους. Απαιτούν σεβασμό στον κόπο τους, δίκαιες τιμές και ουσιαστική προστασία της παραγωγής.

Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας καλεί τους αγρότες σε οργάνωση, συσπείρωση και κοινή δράση για την υπεράσπιση του εισοδήματος και της παραγωγής τους.