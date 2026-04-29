Σε πλήρη λειτουργία η νέα γεώτρηση στον Κορύλοβο Δράμας

Ο Δήμος Δράμας ολοκλήρωσε και θέτει σε πλήρη λειτουργία τη νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση και τη διασφάλιση της υδροδότησης της πόλης.

Η νέα γεώτρηση, η οποία υλοποιήθηκε και λειτουργεί από τη ΔΕΥΑ Δράμας, διαθέτει δυνατότητα παροχής άνω των 300 κυβικών μέτρων νερού ανά ώρα, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του υδρευτικού δικτύου και διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη υδροδότηση των πολιτών ακόμη και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης.

Η παρέμβαση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην ποσοτική αναβάθμιση του νερού. Ο σύγχρονος σχεδιασμός και η εγκατάσταση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας οδηγούν σε σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας. Η εξοικονόμηση αυτή είναι ζωτικής σημασίας, καθώς ελαφρύνει άμεσα τα οικονομικά βάρη που επωμίζονται οι Δραμινοί πολίτες, ενώ παράλληλα μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των υποδομών της πόλης. ​

Η ολοκλήρωση της γεώτρησης στον Κορύλοβο αποδεικνύει έμπρακτα τη συνέπεια της Δημοτικής Αρχής στην υλοποίηση έργων που έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Με στρατηγικό προγραμματισμό και αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου, η ΔΕΥΑΔ εκσυγχρονίζεται, θωρακίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων και διασφαλίζοντας το πολυτιμότερο αγαθό, το νερό, με αξιοπιστία, επάρκεια και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Δράμας τόνισε:

«Η νέα γεώτρηση στον Κορύλοβο ενισχύει ουσιαστικά την υδροδότηση της πόλης και αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να επενδύουμε σε υποδομές που προστατεύουν το νερό και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.»