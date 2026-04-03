Νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο Μαργαρίτης Σχοινάς μετά την παραίτηση του Τσιάρα

Τις παραιτήσεις τους από το κυβερνητικό σχήμα υπέβαλαν οι Γιάννης Κεφαλογιάννης, υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Τσιάρας, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και Δημήτρης Βαρτζόπουλος, υφυπουργός Υγείας, την ώρα που οι δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβιβάζονται στη Βουλή.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ευάγγελος Τουρνάς θα λάβει τη θέση του Γιάννη Κεφαλογιάννη στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ενώ στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τοποθετείται ο Μαργαρίτης Σχοινάς στη θέση του Κώστα Τσιάρα.

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να αναλάβει ο Μακάριος Λαζαρίδης, κάτι που σημαίνει ότι μένει εκτός κυβέρνησης ο Χρήστος Κέλλας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν θα αντικατασταθεί ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Κατά πληροφορίες, αναμένεται και η παραίτηση του Κώστα Σκρέκα από τη θέση του γραμματέα της Ν.Δ.

Στις 12.30 αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση του ανασχηματισμού, ενώ αύριο, Σάββατο, η ορκωμοσία των νέων υπουργών.