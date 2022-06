Η New Holland Agriculture παρουσιάζει την σειρά θεριζοαλωνιστικών μηχανών CH CROSSOVER HARVESTING

Η New Holland Agriculture παρουσιάζει την θεριζοαλωνιστική CH7.70, η οποία εισάγει μία ολοκαίνουργια ιδέα, το σύστημα Crossover Harvesting™ που συνδυάζει την εξαιρετική τεχνολογία διαχωρισμού Twin Rotor® με την αποδεδειγμένη και γνωστή συμβατική τεχνολογία αλωνισμού.

Μία παρουσίαση περιγράφει τα βασικά σημεία της νέας θεριζοαλωνιστικής, δείχνοντας πως προσφέρει τα καλύτερα και από τις δύο κατηγορίες.

Η νέα θεριζοαλωνιστική Crossover θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς στην απόδοση για τις θεριζοαλωνιστικές μεσαίας κατηγορίας, παρέχοντας εξαιρετικής ποιότητας καρπό και άχυρα εξίσου σε όλα τα είδη και τις συνθήκες. Ο οικονομικός σε καύσιμα κινητήρας με την κατοχυρωμένη τεχνολογία HI-eSCR 2, για συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών ρύπων Φάση 5, προσφέρει υψηλή παραγωγικότητα και εξαιρετικά χαμηλό λειτουργικό κόστος. Αυτή η απόδοση συνοδεύεται από την υπέρτατη άνεση της καμπίνας Harvest Suite™ Deluxe.

Ο Lars Skjoldager Sørensen, Διευθυντής Παραγωγής Μηχανημάτων Συγκομιδής, σχολίασε : “Σχεδιάσαμε την CH7.70 για επαγγελματίες αγρότες και εργολάβους που αναζητούν μια θεριζοαλωνιστική που να προσφέρει σταθερά υψηλή απόδοση σε όλες τις συνθήκες, μαζί με χαμηλό λειτουργικό κόστος. Η νέα θεριζοαλωνιστική CH7.70 φέρνει στους πελάτες μας όλα τα οφέλη των 45 ετών υπεροχής στον διαχωρισμό καρπού με τον διπλό ρότορα σε συνδυασμό με την καλύτερη τεχνολογία αλωνισμού – την καλύτερη στην κατηγορία της παραγωγικότητα, κορυφαία ποιότητα καρπού και αχύρου, ευελιξία και αξιοπιστία σε όλες τις καλλιέργειες με χαμηλό λειτουργικό κόστος. Αυτή η μοναδική ιδέα προαναγγέλλει την νέα εποχή της θεριζοαλωνιστικής Crossover Harvesting από την New Holland.”

Ο Lionel Gleyroux, Διευθυντής Marketing New Holland Θεριζοαλωνιστικών για την Ευρώπη, δήλωσε : “Η νέα θεριζοαλωνιστική Crossover δημιουργεί μία νέα κατηγορία στα προσφερόμενα μηχανήματα της New Holland, μεταξύ της μεσαίας κατηγορίας συμβατικών μηχανών και των εμβληματικών μοντέλων με ρότορα, επεκτείνοντας περαιτέρω τις επιλογές για τους πελάτες μας, ικανές να ανταποκριθούν στις ειδικές ανάγκες όλων των τύπων γεωργικών δραστηριοτήτων. Η νέα τεχνολογία αλωνισμού Crossover Harvesting αξιοποιεί στο έπακρο την τεχνογνωσία μας για να δώσει την ευκαιρία σε κάθε αγρότη και εργολάβο να είναι πιο παραγωγικός, ευέλικτος και αποτελεσματικός. Προσφέρει το καλύτερο και από τα δύο συστήματα της New Holland – διπλός ρότορας και συμβατική τεχνολογία τρόμπας/κόφας – για να παρέχει κορυφαία απόδοση. Με την νέα τεχνολογία Crossover Harvesting για τον αλωνισμό, οι πελάτες μας απλά παίρνουν περισσότερα: περισσότερη παραγωγικότητα, περισσότερη ποιότητα, περισσότερη οικονομία. Οι νέες θεριζοαλωνιστικές CH της New Holland, φέρουν περήφανα το λογότυπο Crossover στην εμφάνισή τους για να σηματοδοτήσουν την επανάσταση που φέρνουν στο εσωτερικό τους”, είπε.

Ο Carlo Lambro, Πρόεδρος της New Holland, κατέληξε: “Η New Holland έφερε την επανάσταση στον τρόπο αλωνισμού των αγροτών πριν από 45 χρόνια. Σήμερα με την κυκλοφορία της νέας θεριζοαλωνιστικής CH Crossover Harvesting, επιβεβαιώνει την παγκόσμια ηγετική θέση στον αλωνισμό. Η εταιρία μας προσφέρει μία ευρεία επιλογή τεχνολογιών ικανών να ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε γεωργικής επιχείρησης, με λύσεις που επικεντρώνονται στην καινοτομία, την βιωσιμότητα και την εξαιρετική οικονομική αποδοτικότητα”.

Η Crossover Harvesting προσφέρει την καλύτερη στην κατηγορία απόδοση με υψηλή ποιότητα σιτηρών και αχύρου

Αυτή η νέα τεχνολογία Crossover προσφέρει έως 25% υψηλότερη απόδοση από ότι μία συμβατική θεριζοαλωνιστική στον τομέα αυτό. Το σύστημα αλωνισμού με δύο τρόμπες διαθέτει μία τρόμπα διαμέτρου 600mm – τη μεγαλύτερη στην κατηγορία της – με ενισχυμένο, βαρέως τύπου σχεδιασμό για να προσφέρει εξαιρετική απόδοση αλωνισμού. Η μεγάλη τρόμπα μαζί με την φιλική προς τον χρήστη διαιρούμενη κόφα, προσφέρει τον καλύτερο συνδυασμό όσον αφορά την ευελιξία, επιτρέποντας γρήγορη προσαρμογή σε διαφορετικές καλλιέργειες, σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Η ταχύτητα της τρόμπας ελέγχεται από την καμπίνα από ένα νέο βαρέως τύπου υδραυλικό ρυθμιστή στροφών τρόμπας, έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί εύκολα να εξασφαλίσει ότι η ταχύτητα ταιριάζει απόλυτα με τον καρπό και τις συνθήκες καλλιέργειας. Το σύστημα αλωνισμού συνδυάζεται με το δοκιμασμένο σύστημα της New Holland Opti-Thresh™, το οποίο προσαρμόζεται στην κατάσταση και την ωριμότητα του καρπού, απλώς αλλάζοντας θέση στο οπίσθιο τμήμα της κόφας – χωρίς να χρειάζονται εργαλεία. Όταν το αρθρωτό πίσω μέρος της κόφας απομακρύνεται από την τρόμπα, το τρίψιμο είναι απαλότερο, βελτιώνοντας την ποιότητα του καρπού.

Η θεριζοαλωνιστική CH7.70 συνδυάζει το υψηλής απόδοσης σύστημα δύο τρομπών με την τεχνολογία διπλού ρότορα για να προσφέρει την εμπειρία Crossover Harvesting. Πάνω από 45 χρόνια από την πρώτη παρουσίαση, προσφέρει το πιο αποτελεσματικό και απαλό σύστημα αλωνισμού στην αγορά, μειώνοντας παράλληλα τους σπασμένους σπόρους. Το ειδικά σχεδιασμένο σύστημα διπλού ρότορα 21 ιντσών, 3,45 μέτρων μήκους, παρέχει την μεγαλύτερη επιφάνεια καθαρισμού στην κατηγορία του, περίπου 2,9 μ2 και ταιριάζει απόλυτα με την αποστολή της CH7.70. Το σύστημα απαιτεί ελάχιστες αλλαγές στις ρυθμίσεις κατά την εναλλαγή μεταξύ καλλιεργειών, με αποτέλεσμα εξαιρετική ευελιξία.

Η θεριζοαλωνιστική CH7.70 μπορεί να εξοπλιστεί με μία σειρά από μαχαίρια Varifeed™ έως 9,15 μέτρα, συμπεριλαμβανομένης και μίας έκδοσης 8,53 μέτρα, σχεδιασμένη ειδικά για αυτή την σειρά. Το μπροστινό μέρος του λαιμού μπορεί να ρυθμιστεί για να διασφαλίσει την τέλεια ευθυγράμμιση με το μαχαίρι, βελτιστοποιώντας έτσι τη γωνία κάθε τύπου μαχαιριού για να προσφέρει ομαλότερη, στρωτή τροφοδοσία του υλικού για αυξημένη απόδοση και καλύτερη ροή ανεξαρτήτως καλλιέργειας.

Η νέα θεριζοαλωνιστική της New Holland CH Crossover Harvesting συνδυάζει τις καλύτερες τεχνολογίες διπλού ρότορα και συμβατικής τρόμπας/κόφας για την καλύτερη απόδοση στην κατηγορία της.

Ο καλύτερος στην κατηγορία του τριπλός διαδοχικός καθαρισμός στα κόσκινα προσφέρει έως 15% μεγαλύτερη απόδοση σε όλα τα εδάφη.

Η ικανότητα καθαρισμού της CH7.70 ταιριάζει απόλυτα με την υψηλή απόδοση αλωνισμού και διαχωρισμού. Διαθέτει το μοναδικό τριπλό διαδοχικό σύστημα καθαρισμού της New Holland Triple-Clean™, το οποίο ενισχύει την ικανότητα καθαρισμού έως 15% με την προσθήκη ενός επιπλέον σημείου καθαρισμού του καρπού στο κέντρο της κούνιας. Ο εγκάρσιος κοχλίας με διπλό πτερύγιο, ο οποίος μεταφέρει τους σπόρους στο αναβατόριο γρηγορότερα, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της απόδοσης, βελτιώνοντας περαιτέρω τις δυνατότητες της μηχανής.

Η CH7.70 επίσης προσφέρει άψογη απόδοση στα επικλινή εδάφη, χάρη στο αποδεδειγμένο σύστημα SmartSieve™, το οποίο αυτόματα εξουδετερώνει κλίσεις έως 25%, διατηρώντας τέλεια ισορροπία στο κόσκινο για ομοιόμορφο καθαρισμό. Το σύστημα επίσης ρυθμίζει την κίνηση του κόσκινου με βάση την ταχύτητα του ανεμιστήρα και το μέγεθος του καρπού για να καθοριστεί η βέλτιστη γωνία κίνησης. Επιπλέον, το βραβευμένο σύστημα Opti-Fan™ εξουδετερώνει αυτόματα τις διαφορές στην ταχύτητα των σπόρων πάνω στην κούνια, όταν το μηχάνημα λειτουργεί σε πλαγιές. Μειώνει την ταχύτητα του ανεμιστήρα στην ανηφόρα ώστε κανένας σπόρος να μην πέφτει πίσω από την θεριζοαλωνιστική και την αυξάνει όταν κινείται κατηφορικά για να αποτρέψει τυχόν μπούκωμα της κούνιας.

Η έκδοση Laterale διατηρεί την άνεση και την απόδοση σε απότομες πλαγιές

Για συνεχή απόδοση σε επικλινή εδάφη, η έκδοση Laterale, η οποία χρησιμοποιεί ένα ισχυρό σύστημα αυτόματης οριζοντίωσης, παρέχει εγκάρσια διόρθωση κλίσης έως 18% και στις δύο πλευρές. Το σύστημα Laterale είναι επιπρόσθετο στα στάνταρ συστήματα τριπλού καθαρισμού Triple-Clean και αυτό-οριζοντίωσης Smart Sieve™ με αποτέλεσμα τη βελτιστοποιημένη απόδοση καθαρισμού σε δύσκολα χωράφια.

Εξαιρετική οικονομία καυσίμου και χαμηλό λειτουργικό κόστος

Η CH7.70 διαθέτει τον δοκιμασμένο κινητήρα Cursor 9 που αποδίδει 374hp – 34hp περισσότερους από την CX6.90 – για να προσφέρει μία σταθερά ισχυρή και οικονομικά αποδοτική κατανάλωση καυσίμου σε όλες τις συνθήκες. Συμμορφώνεται με τα πρότυπα εκπομπών ρύπων Φάση 5, με την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία HI-eSCR 2, που αναπτύχθηκε από την FPT Industrial. Η θεριζοαλωνιστική CH σχεδιάστηκε για να παρέχει εύκολη συντήρηση: μόνο τέσσερα σημεία λίπανσης καθιστούν την καθημερινή συντήρηση ακόμα πιο γρήγορη και η μεγάλη πόρτα συντήρησης στο επάνω μέρος παρέχει εύκολη πρόσβαση. Αυτό το σύστημα καθαρισμού των καυσαερίων χωρίς συντήρηση, μαζί με την χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, έχει ως συνέπεια εξαιρετικά χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Επιπλέον, η στάνταρ 3ετής εγγύηση (1200 ωρών) που καλύπτει τον κινητήρα, την μετάδοση κίνησης και το σύστημα καθαρισμού των καυσαερίων, μαζί με το μεγάλο διάστημα συντήρησης των 600 ωρών, συνεισφέρει περαιτέρω στο χαμηλό λειτουργικό κόστος. Αυτό μαρτυρά την εμπιστοσύνη της New Holland στην ανώτερη ποιότητα της ναυαρχίδας της και την δέσμευσή της να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών της για ένα χαμηλό συνολικό κόστος χρήσης τους εξοπλισμού τους.