No Smoke and Mirrors: Μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στις Βρυξέλλες

Μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο διοργανώνουν οι ευρωπαϊκές αγροτικές οργανώσεις Copa-Cogeca στις Βρυξέλλες, με συμμετοχή αντιπροσωπειών από τα 27 κράτη μέλη, στις 18 Δεκεμβρίου.

Με κεντρικό σύνθημα «Enough smoke and mirrors when our farming and food security are at risk», οι αγρότες θα διαδηλώσουν μαζί με τα τρακτέρ τους – σύμφωνα με την ανακοίνωση των Copa-Cogeca:

Ενάντια στις απαράδεκτες μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ και τις περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ

Ενάντια στις άδικες εμπορικές πολιτικές της ΕΕ

Ενάντια στην επαχθή γραφειοκρατία

ΑΡΚΕΤΟ ΚΑΠΝΟ & ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΟΤΑΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ Η ΑΓΡΟΤΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΣ