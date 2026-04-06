Νότια Κορέα: Το νέο αγροτικό μοντέλο μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Μια ριζική αναδιάρθρωση του αγροτικού της μοντέλου επιχειρεί η Νότια Κορέα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η τεχνητή νοημοσύνη (AI), όχι ως προνόμιο των λίγων, αλλά ως εργαλείο προσβάσιμο σε κάθε αγρότη. Η νέα εθνική στρατηγική «Agriculture and Rural AI Transformation (AX)» σηματοδοτεί μια σαφή μετατόπιση από τις προηγούμενες πολιτικές «έξυπνης γεωργίας», οι οποίες ευνοούσαν κυρίως μεγάλες και τεχνολογικά προηγμένες εκμεταλλεύσεις. Σήμερα, η έμφαση δίνεται στη συμπερίληψη καθώς μικρές και μεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις καλούνται να ενταχθούν ισότιμα στη νέα ψηφιακή εποχή.

Από την καινοτομία στην καθολική πρόσβαση

Η κορεατική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική επιλογή, αλλά βασική προϋπόθεση επιβίωσης για τον αγροτικό τομέα. Με αυτή τη λογική, η στρατηγική AX επεκτείνει τη χρήση της AI σε όλο το φάσμα της αγροδιατροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή μέχρι τη διανομή, την κατανάλωση και την καθημερινότητα στην ύπαιθρο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους αγρότες υπαίθριων καλλιεργειών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν έντονο φόρτο χειρωνακτικής εργασίας. Μέσω στοχευμένων πακέτων τεχνολογίας και υποδομών, επιδιώκεται η αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων διαδικασιών, χωρίς την ανάγκη υψηλών επενδύσεων.

Δοκιμή πριν την υιοθέτηση

Ένα από τα πιο καινοτόμα στοιχεία της στρατηγικής είναι η δημιουργία χώρων δοκιμής τεχνολογιών. Οι αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν με εφαρμογές AI πριν επενδύσουν σε αυτές, μειώνοντας έτσι το ρίσκο και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στη νέα τεχνολογία.

Ψηφιακή αναβάθμιση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η στρατηγική δεν περιορίζεται στο επίπεδο της παραγωγής. Η Νότια Κορέα σχεδιάζει τη δημιουργία 300 «έξυπνων κέντρων επεξεργασίας» έως το 2030, τα οποία θα λειτουργούν ως κόμβοι διαλογής, τυποποίησης και διανομής. Με τη χρήση AI, οι διαδικασίες αυτές αναμένεται να γίνουν ταχύτερες, ακριβέστερες και πιο αποδοτικές.

Κτηνοτροφία ακριβείας και διαχείριση κινδύνων

Στον τομέα της κτηνοτροφίας, η χρήση AI επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας. Η εισαγωγή συστημάτων αυτόματης ταξινόμησης σφαγίων υπόσχεται μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία, ενώ η ευρεία υιοθέτησή τους έως το 2030 αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς. Την ίδια στιγμή, η στρατηγική επενδύει στην πρόληψη κινδύνων. Μέσω χαρτών κινδύνου βασισμένων σε δεδομένα καιρού και περιβάλλοντος, καθώς και μοντέλων πρόβλεψης για τους υδάτινους πόρους, οι αγρότες θα μπορούν να λαμβάνουν πιο έγκαιρες και τεκμηριωμένες αποφάσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρήση drones για την παρακολούθηση ασθενειών.

Κοινή χρήση αγροτικού εξοπλισμού

Αναγνωρίζοντας ότι το κόστος αποτελεί βασικό εμπόδιο, η κυβέρνηση προωθεί τη δημιουργία κέντρων κοινής χρήσης αγροτικού εξοπλισμού. Με αυτόν τον τρόπο, οι παραγωγοί θα έχουν πρόσβαση σε προηγμένα μηχανήματα χωρίς να απαιτείται η αγορά τους. Παράλληλα, προσαρμόζονται τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να διευκολυνθεί η επένδυση σε τεχνολογίες υψηλής αξίας.

Η επιτυχία της στρατηγικής AX βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη κέντρου δεδομένων. Η δημιουργία ενός εθνικού αγροτικού data center φιλοδοξεί να εξασφαλίσει πρόσβαση σε ποιοτικά δεδομένα για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ενισχύοντας την καινοτομία.

Ταυτόχρονα, η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα ενθαρρύνεται μέσω πιλοτικών αγροκτημάτων και της ανάπτυξης εξειδικευμένων μοντέλων AI για βασικές καλλιέργειες, όπως η σόγια και το σιτάρι.