Νυχθημερόν εργάζονται οι ελατοπαραγωγοί του Ταξιάρχη ενόψει της «πρεμιέρας» για τα χριστουγεννιάτικα έλατα

Νυχθημερόν εργάζονται τις τελευταίες μέρες οι ελατοπαραγωγοί στον ορεινό Ταξιάρχη Χαλκιδικής, με τις προετοιμασίες να βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους, καθώς το «σήμα» δόθηκε και από την Παρασκευή 28/11 ξεκινά η διάθεση των χριστουγεννιάτικων δέντρων στην ελληνική επικράτεια.

Άλλοι έχουν κυριολεκτικά κατασκηνώσει μέσα στο δάσος και κόβουν αδιάκοπα έλατα, άλλοι έχουν εγκατασταθεί σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου τα δένουν και τα ταξινομούν, ενώ δεν λείπουν και εκείνοι που φορτώνουν τα δέντρα σε νταλίκες, ώστε να είναι έτοιμες για το ταξίδι τους προς τα μεγάλα αστικά κέντρα — μεταξύ άλλων Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βόλο, Πάτρα και Αλεξανδρούπολη.

Παράλληλα, τα τηλέφωνα των ελατοπαραγωγών και της κοινότητας δέχονται συνεχώς κλήσεις από όλη τη χώρα -κυρίως από Θεσσαλονίκη και Αθήνα- από πολίτες που θέλουν να εξασφαλίσουν εγκαίρως το έλατο για τον στολισμό του σπιτιού τους, με ορισμένους μάλιστα να …παραπονιούνται επειδή θα ήθελαν να στολίσουν ακόμη νωρίτερα.

«Οι άνθρωποι της κοινότητας Ταξιάρχη δουλεύουμε όλοι μαζί, σχεδόν σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή που κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, μοιάζει να ενεργοποιεί και κάτι από τη γνώριμη χριστουγεννιάτικη “μαγεία” του χωριού», επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της κοινότητας Γιάννης Ξάκης, επίσης ελατοπαραγωγός. «Παρά την κόπωση των ημερών και το γεγονός ότι πολλοί δεν προλαβαίνουμε ούτε να δούμε τις οικογένειές μας, όλοι είμαστε χαρούμενοι, καθώς η περίοδος αυτή αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι της χρονιάς για την κοινότητα», τονίζει ο κ. Ξάκης.

Η ζήτηση, όπως λέει, είναι κάθε χρόνο αυξημένη και από Κύπρο και Αλβανία (Τίρανα), όπου εξάγονται συνολικά πάνω από 2.500 έλατα. «Στην Κύπρο έχουμε παρουσία για περισσότερο από 19 χρόνια, ενώ στην Αλβανία φέτος είναι η τέταρτη χρονιά διάθεσης χριστουγεννιάτικων δέντρων», σημειώνει.

Τιμές για όλα τα βαλάντια

Όσον αφορά τις φετινές τιμές των ελάτων Ταξιάρχη, ο κ. Ξάκης εξηγεί ότι, παρότι το μεταφορικό κόστος παραμένει υψηλό και οι παραγωγοί συνεχίζουν να καταβάλουν σημαντικά ποσά στους δήμους για την παραχώρηση χώρων πώλησης, είναι αποφασισμένοι να φροντίσουν ώστε και φέτος να μην μείνει κανείς παραπονεμένος. «Είμαστε κι εμείς πολίτες αυτής της χώρας και βιώνουμε την ακρίβεια και γενικώς το αυξημένο κόστος διαβίωσης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στη Θεσσαλονίκη, η τιμή ενός ελάτου θα κυμαίνεται από 40 έως 100 ευρώ, ενώ στην Αθήνα από 50 έως 150 ευρώ, καθώς πολλά νοικοκυριά της πρωτεύουσας επιλέγουν ιδιαίτερα ψηλά δέντρα. Οι τιμές θα μπορούσαν να είναι χαμηλότερες, λέει, αν οι παραγωγοί δεν επιβαρύνονταν τόσο για τα τέλη και τα μεταφορικά για την Αθήνα. Μάλιστα, το κόστος μπορεί να είναι έως και 50% υψηλότερο, με τους παραγωγούς να καταβάλουν ακόμη και πάνω από 5.000 ευρώ για τις 15 έως 20 ημέρες παραμονής τους στο πόστο τους.

Βέβαια, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος δεν θα λείψουν τα «παζάρια» μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, ούτε και οι διευκολύνσεις. «Το μόνο σίγουρο είναι ότι κανείς μας δεν πλουτίζει από τη διάθεση ελάτων», τονίζει ο κ. Ξάκης.

Για την ποσότητα ελάτων που θα διοχετευθεί φέτος στην αγορά, ο κ. Ξάκης επισημαίνει ότι «ήδη τα μηνύματα είναι πολύ ενθαρρυντικά και εκτιμώ πως στη χειρότερη περίπτωση θα φτάσουμε τα περσινά μεγέθη, δηλαδή λίγο πάνω από 32.000 δέντρα εντός και εκτός ελληνικών συνόρων».

Υπενθυμίζει, τέλος, ότι η καλύτερη χρονιά των παραγωγών ήταν το 2009, όταν διατέθηκαν συνολικά πάνω από 48.000 έλατα εντός και εκτός Ελλάδας.

