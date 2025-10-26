Απομάκρυνση και υλοτόμηση ξερών ελάτων στη Δίβρη

Υπό την επίβλεψη του Δασαρχείου Πύργου πραγματοποιείται αυτό το διάστημα η απομάκρυνση και η υλοτόμηση 1.000 ξερών ελάτων στο ελατόδασος της Δίβρης. Ο εργολάβος έχει ήδη εγκατασταθεί στην περιοχή και τα συνεργεία υλοτόμησης έχουν ξεκινήσει τις εργασίες. Μετά την κοπή των ελάτων, θα γίνει δωρεάν διανομή των ξύλων στους κατοίκους για τις τοπικές ανάγκες θέρμανσής τους. Το μοναδικό ελατόδασος της Ηλείας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ξήρανσης, που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί προληπτικά. Σύμφωνα με τον δασάρχη Πύργου, Παναγιώτη Λάττα, το φαινόμενο θεωρείται παροδικό και αποδίδεται, κυρίως, στην περσινή ξηρασία, που προέκυψε ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην εμφάνιση φλοιοφάγων εντόμων, τα οποία πλήττουν, κυρίως, τα γερασμένα έλατα.

Να σημειωθεί ότι το θέμα της ξήρανσης των δέντρων του ελατόδασους Δίβρης είχε απασχολήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Αρχαίας Ολυμπίας, όπου υπήρξε και σχετικό ψήφισμα, στο οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα ο δήμος να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Δάσος Στροφυλιάς

Από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Μετοχίου, οι οποίοι δικαιούνται να λάβουν ξυλεία από το δάσος της Στροφυλιάς.

Η διαδικασία θα παραμείνει σε ισχύ έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025. Η ξύλευση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες και νόμιμες διαδικασίες, σε συνεργασία με τις δασικές αρχές, με στόχο τόσο την κάλυψη αναγκών των δημοτών όσο και την προστασία του δάσους της Στροφυλιάς. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Δασονομείο Κάτω Αχαΐας, με την προσκόμιση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας και αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ.