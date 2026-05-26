O δήμαρχος Τυρνάβου στις χαλαζόπληκτες καλλιέργειες

Aυτοψία στις πληγείσες καλλιέργειες από την χθεσινή ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, ο οποίος νωρίτερα είχε τηλεφωνήσει στην κεντρική διοίκηση του ΕΛΓΑ προκειμένου να ζητήσει την άμεση παρέμβαση τους.

Ο κ. Τσικριτσής είδε μπροστά του εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής σε δενδροκαλλιέργειες με ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα, αχλάδια, αμπέλια, κηπευτικά αλλά και σε καλλιέργειες ψυχανθών. Σε πολλές περιπτώσεις η παραγωγή βρίσκονταν λίγες ημέρες πριν τη συγκομιδή, με αποτέλεσμα τα προϊόντα να έχουν πλέον καταστεί μη εμπορεύσιμα.

Η ένταση της χαλαζόπτωσης, σε συνδυασμό με τα ήδη συσσωρευμένα προβλήματα της φετινής χρονιάς, οδηγεί τους παραγωγούς σε οικονομική ασφυξία υποστήριξε σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Τυρνάβου και θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών αλλά του ίδιου του φυτικού κεφαλαίου.

” Η δημοτική αρχή του Τυρνάβου, σε συντονισμό με τους αγροτικούς συλλόγους και τους συνεταιρισμούς της περιοχής, στηρίζει τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου και απαιτεί από την κυβέρνηση:

Άμεση καταγραφή του συνόλου των ζημιών από τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ σε όλες τις πληγείσες περιοχές.

Ταχύτατη ολοκλήρωση των εκτιμήσεων χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια.

Άμεσες, δίκαιες και πλήρεις αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς για την απώλεια παραγωγής και το φυτικό κεφάλαιο.

Ένταξη όλων των πληγεισών καλλιεργειών και όλων των αιτιών ζημιάς σε προγράμματα αποζημιώσεων και στήριξης.

Ενίσχυση του ΕΛΓΑ με το αναγκαίο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί άμεσα στο μέγεθος της καταστροφής.

Ουσιαστική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζεται και να αποζημιώνεται στο 100% η παραγωγή και το κεφάλαιο από όλες τις φυσικές καταστροφές, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις ασθένειες.

Η κατάσταση είναι πλέον οριακή για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής. Οι παραγωγοί δεν μπορούν να αφεθούν μόνοι τους απέναντι σε αυτή τη νέα καταστροφή. Απαιτούνται άμεσα μέτρα στήριξης, γρήγορες διαδικασίες και ουσιαστικές αποζημιώσεις ώστε να μπορέσουν να κρατηθούν όρθιοι», κατέληξε ο κ. Τσικριτσής.

