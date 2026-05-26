ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνελήφθησαν στην Αθήνα οι εγκέφαλοι – Συνολικά 39 μέλη του κυκλώματος με χειροπέδες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Αθήνα και Κρήτη, για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39 άτομα: 17 σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς, 20 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι και δύο στην Αττική.

Ανάμεσά τους οι φερόμενοι «εγκέφαλοι», δύο αδέλφια από το Ρέθυμνο, με τον έναν να συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά την επιστροφή του από επαγγελματικό ταξίδι στην Ιταλία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 116 εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αναμένεται να κληθούν να απολογηθούν.

Ο μηχανισμός της απάτης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα λειτουργούσε με δομημένη ιεραρχία και ξεκάθαρη μεθοδολογία

Διαχειριστές ΚΥΔ είχαν πρόσβαση στους ψηφιακούς χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντόπιζαν ελεύθερα και επιλέξιμα αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες.

Τα αγροτεμάχια δηλώνονταν ως ιδιόκτητα ή καλλιεργούμενα από 14 αγρότες, μέλη του κυκλώματος, οι οποίοι εισέπρατταν τις επιδοτήσεις.

Μεγάλο μέρος των χρημάτων κατέληγε στους «εγκεφάλους» και στους συνεργούς τους.

Το εκτιμώμενο παράνομο όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση στην Κρήτη

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου κρατούνται οι 20 συλληφθέντες της Κρήτης.

Αύριο το πρωί (26/5) θα μεταφερθούν με το πλοίο της γραμμής στον Πειραιά και στη συνέχεια θα οδηγηθούν, μαζί με τους δύο συλληφθέντες της Αθήνας, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έχει την αρμοδιότητα για εγκλήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αποφασίσει ποιοι θα παραμείνουν υπό κράτηση, ποιοι θα αφεθούν ελεύθεροι με όρους, ποιοι θα παραπεμφθούν σε τακτική ανάκριση.

Επίσης, κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν πέντε Ι.Χ. αυτοκίνητα, 10 χρυσές λίρες, 110 ενώτια αιγοπροβάτων και βοοειδών, περίστροφο με 50 φυσίγγια, 12.870 ευρώ, καθώς και πλήθος εγγράφων και ψηφιακών αρχείων. Δεσμεύθηκαν επίσης τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων με ποσά άνω των 355.000 ευρώ.