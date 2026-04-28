Ο FAO φέρνει τη γνώση για τη γεωργία πιο κοντά στους πολίτες

Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της πρόσβασης στη γνώση γύρω από τη γεωργία και τα τρόφιμα, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) ξεκίνησε συνεργασία με οργανισμούς του δικτύου Wikimedia. Μέσω ενός νέου Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψε με τη Wikimedia UK, το μεγαλύτερο αγγλόφωνο παράρτημα της Wikimedia, και τη Wikimedia Sverige, βασικό μέλος του Wikimedia Content Partnerships Hub, ανοίγει το δρόμο για τη διάδοση αξιόπιστων πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της δημοφιλούς πλατφόρμας και άλλων ελεύθερων ψηφιακών πλατφορμών.

Η συμφωνία στοχεύει στη διεύρυνση της δημόσιας πρόσβασης σε έγκυρα δεδομένα που αφορούν την αγροτική παραγωγή, τη διατροφή, τη δασοκομία και την αλιεία.

Κεντρικός άξονας είναι η αποτελεσματικότερη διάχυση της γνώσης. Ο FAO παράγει κάθε χρόνο περίπου 3.000 επιστημονικές και τεχνικές δημοσιεύσεις, που καλύπτουν κρίσιμα ζητήματα όπως, η επισιτιστική ασφάλεια και η βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Από το 2024, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του υλικού είναι διαθέσιμο με καθεστώς ανοικτής πρόσβασης, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε να το χρησιμοποιεί και να το αναπαράγει, με την προϋπόθεση της αναφοράς της πηγής.

Μάλιστα, η νέα αυτή πρωτοβουλία προχωρά ένα βήμα παραπέρα καθώς δεν περιορίζεται μόνο στη διάθεση περιεχομένου, αλλά επιδιώκει την ενεργή ενσωμάτωσή του σε μια από τις πιο δημοφιλείς πηγές πληροφόρησης παγκοσμίως. Παράλληλα, ενισχύεται η συνεργασία με την κοινότητα των εθελοντών συντακτών της Wikipedia, καθώς και η διάδοση της γνώσης σε περισσότερες από 300 γλώσσες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο FAO συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των πρώτων οργανισμών του ΟΗΕ που προχωρούν σε επίσημη συνεργασία με φορείς της Wikimedia. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη σύνδεση μεταξύ διεθνών οργανισμών και ανοικτών ψηφιακών πλατφορμών, με στόχο την ευρύτερη διάδοση αξιόπιστης γνώσης.

Η συμφωνία έχει αρχική διάρκεια πέντε ετών και αναμένεται να υποστηρίξει δράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η υπογραφή της, στις 23 Απριλίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου και Πνευματικών Δικαιωμάτων, αναδεικνύει τη σημασία της ελεύθερης πρόσβασης στη γνώση, ιδιαίτερα σε έναν τομέα τόσο κρίσιμο, όπως η γεωργία.