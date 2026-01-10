«Ναι» στον διάλογο αποφάσισαν οι αγρότες – «Όχι» στο συλλαλητήριο (Βίντεο)

Την απόφαση να προσέλθουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό έλαβαν σήμερα, Σάββατο, τα μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, κατά τη συνεδρίασή τους στη Νίκαια Λάρισας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται κανονικά.

Όπως έγινε γνωστό, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους εν αναμονή της συνάντησης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης και ανάλογα με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, θα πραγματοποιηθούν νέες συνελεύσεις στα μπλόκα, προκειμένου να αποφασιστεί η περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, η Πανελλαδική Επιτροπή απέρριψε την πρόταση για πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στην Αθήνα, εκτιμώντας ότι στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία μια τέτοια κινητοποίηση δεν θα προσέθετε ουσιαστικό όφελος στον αγώνα τους.

Λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (χλμ. 438) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (χλμ. 434), με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Τα οχήματα που κινούνται προς την Αθήνα εκτρέπονται είτε από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο προς την περιφερειακή οδό Κατερίνης, είτε μέσω της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης (οδός Μουσών), προκειμένου να επανέλθουν στην Εθνική Οδό από τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας συνιστά στους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να κινούνται με αυξημένη προσοχή στις παρακαμπτήριες διαδρομές, όπως τονίζεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση.

Άνοιξε το τελωνείο Νίκης-Στις 18.00 ανοίγει και της Εξοχής

Ελεύθερο είναι πλέον το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού οδικού δικτύου από τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, καθώς οι παραγωγοί προχώρησαν στη λήξη των αποκλεισμών στα περισσότερα σημεία της Βόρειας Ελλάδας, ενόψει και του ραντεβού τους με τον πρωθυπουργό την Τρίτη 13/1 το απόγευμα. Ωστόσο, τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα μπλόκα, στην άκρη των δρόμων.

Λήξη των αποκλεισμών καταγράφεται και στα περισσότερα τελωνεία, με μοναδική εξαίρεση αυτό των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Εκεί, οι αγρότες αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση να προχωρούν σε πλήρη αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα -πλην εκτάκτων περιστατικών- καθημερινά έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, από τις 18:00 έως λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Την ίδια ώρα, το τελωνείο της Νίκης άνοιξε σήμερα στις 10:00 το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι παρέμενε κλειστό από τις 8 Ιανουαρίου, όταν οι αγρότες είχαν προχωρήσει σε αποκλεισμό της εισόδου και της εξόδου για φορτηγά, Ι.Χ. οχήματα και τουριστικά λεωφορεία από τις 11 το πρωί.

Στο Νευροκόπι Δράμας, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν προχωρήσει από τις 8 Ιανουαρίου, στις 08:00 το πρωί, σε αποκλεισμό της διέλευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων, με το σημείο να αναμένεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία σήμερα στις 18:00. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης η κυκλοφορία των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων διεξαγόταν μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ