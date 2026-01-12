Στον αέρα η συνάντηση αγροτών με τον πρωθυπουργό – Το παρασκήνιο για τη σύνθεση της Επιτροπής

Πυρετός διαβουλεύσεων μεταξύ μελών της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και κυβέρνησης για το κρίσιμο αυριανό ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγροτοσυνδικαλιστές, καθώς παρατηρείται κώλυμα για τη σύνθεση της Επιτροπής.

Η Πανελλαδική Επιτροπή πρότεινε επιτροπή των 25 που θα αποτελείται από αγρότες και μία από 10, η οποία θα αποτελείται από κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, ενώ η κυβέρνηση καθόρισε συνάντηση με 20 συν 20.

Η κυβέρνηση μιλάει για δύο συναντήσεις μία με τα μπλόκα της Πανελλαδικής Επιτροπής και μία 20μελής επιτροπή που θα είναι οι αγρότες της Κρήτης, αυτοί που είχαν συναντηθεί και με τον Χατζηδάκη και τα υπόλοιπα μπλόκα του Ν. Θες/νλίκης (Πράσινα Φανάρια, Κερδύλια, κ.α.).

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συνάντηση με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων όπως την είχαμε συμφωνήσει», δήλωσε ο Ρίζος Μαρούδας.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Κουκούτσης μιλώντας πριν από λίγο στο ypaithros.gr ανέφερε ότι αναμένουν τις σχετικές δηλώσεις του Κ. Χατζηδάκη και ανάλογα θα αποφασίσουν. Εάν δεν γίνει δεκτή η πρόταση μας, το ραντεβού να ναυαγήσει».