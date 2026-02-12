Ο «Βοτανικός Κήπος Δελφών» κοντά στη νέα γενιά

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ουσιαστική παρουσίαση πραγματοποίησε η κα Μαρία Μαγγανιά, Πρόεδρος του Βοτανικού Κήπου Δελφών «Απόλλων – Δελφοί», σε μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής δράσης αφιερωμένης στη βιωσιμότητα, τη βιοποικιλότητα και τη σύνδεση της φύσης με τον πολιτισμό.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής της, η κα Μαγγανιά ανέδειξε τον ρόλο του Βοτανικού Κήπου Δελφών ως ζωντανού οικοσυστήματος προστασίας της ελληνικής χλωρίδας, αλλά και ως κέντρου εκπαίδευσης, έρευνας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της ενεργού συμμετοχής της νέας γενιάς σε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

«Η περιβαλλοντική εκπαίδευση από μικρή ηλικία αποτελεί θεμέλιο για τη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων και ενεργών πολιτών», σημείωσε χαρακτηριστικά η κα Μαγγανιά.

Μέσα από παραδείγματα από το έργο του Βοτανικού Κήπου Δελφών, παρουσιάστηκαν πρακτικές που συνδέουν τη φύση με την ιστορία και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής των Δελφών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ως εργαλείου διαμόρφωσης μιας κοινωνίας με σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Μέσα από αντίστοιχες πρωτοβουλίες, ο Βοτανικός Κήπος Δελφών επιδιώκει να καλλιεργήσει τη γνώση και την περιβαλλοντική συνείδηση της νέας γενιάς, παραμένοντας ανοιχτός σε συνεργασίες με σχολεία και εκπαιδευτικούς φορείς που μοιράζονται το ίδιο όραμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Κήπου