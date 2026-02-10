Στο εδώλιο 8 άτομα για φωτοβολταϊκό πάρκο

Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας παραπέμπονται 8 υπάλληλοι κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος, σε μία από τις πρώτες δικογραφίες στη χώρα για τα φωτοβολταϊκά πάρκα που καταλήγει σε μαζική δίωξη κατά δημοσίων υπαλλήλων.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο θα κληθεί στις 18 Μαΐου 2026 να κρίνει πώς γεωργικές εκτάσεις στον Νομό Λάρισας χαρακτηρίστηκαν (σωστά ή όχι) ως μη υψηλής παραγωγικότητας, με αποτέλεσμα οι γνωμοδοτήσεις αυτές να επιτρέψουν τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στον νομό.

Γνωμοδοτήσεις για ένα θέμα που -σύμφωνα με πληροφορίες της «ΕτΔ»- έχει προκαλέσει αντιφατικές απόψεις ακόμη και της επιστημονικής κοινότητας, απόψεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ως κατηγορούμενοι παραπέμπονται υπάλληλοι διαφόρων Διευθύνσεων, της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας και του ΤΟΕΒ, οι οποίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να «παρέβησαν τα καθήκοντα της Υπηρεσίας τους» και «γνωμοδότησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 393155/23-9-1992 (ΦΕΚ Β’ 579/23-9-1992) ψευδώς» ότι οι επίμαχες εκτάσεις «βρίσκονται σε περιοχές με πτωχά μη αρδεύσιμα εδάφη και χαρακτηρίζονται ως «γεωργική γη μη υψηλής παραγωγικότητας»».

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ «ΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Πρόκειται για συνολικά 17 εκτάσεις (σ.σ. αναφέρονται αναλυτικά τοπογραφικά, εμβαδόν κ.λπ.) σε διάφορες περιοχές χωριών επαρχίας του νομού. Για τις οποίες -σύμφωνα με το κατηγορητήριο- οι «γνωμοδοτήσεις εκδόθηκαν κατά παράβαση του αρ. 56 Ν. 2637/1998, ως ίσχυε πριν τροπ. με αρ. 50 Ν. 5035/2023, σε συνδυασμό με την ΥΑ 168040/2010 (ΦΕΚ Β 1528/7.9.2010), καθόσον ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων δεν τεκμηριώθηκε επιστημονικά και νομικά βάσει των προβλεπόμενων στην προαναφερόμενη Υ.Α. κριτηρίων, κατόπιν ουσιαστικής αναζητήσεως αυτών στην περιοχή και διενέργειας εδαφολογικών αναλύσεων για τη διαπίστωση των κριτηρίων ποιότητας του εδάφους.

Αντιθέτως, οι ως άνω εκτάσεις θα έπρεπε να χαρακτηριστούν ως «γη υψηλής παραγωγικότητας», δεδομένου ότι εμπίπτουν εντός περιοχής αναδασμού, σύμφωνα με την από 30-6-1975 απόφαση του νομάρχη Λαρίσης περί κυρώσεως αναδασμού του αγροκτήματος» χωριού του νομού (ΦΕΚ τ.Β’/849/1975), αρδεύσιμης τόσο από επιφανειακά (ποταμός Ενιπέας, υδατορέματα) όσο και από υπόγεια ύδατα, όπως προκύπτει από τις υφιστάμενες ενεργές γεωτρήσεις, όπου έχει, μάλιστα, ήδη προγραμματιστεί η κατασκευή και λειτουργία εγγειοβελτιωτικού έργου και δη του φράγματος του ποταμού» σε θέση λίγων χιλιομέτρων από τοπική κοινότητα «με υποδομές για την άρδευση της ευρύτερης περιοχής, με αποτέλεσμα να πληρούται τουλάχιστον ένα από τα προβλεπόμενα κριτήρια της ως άνω Υ.Α. για τον χαρακτηρισμό της γης ως υψηλής παραγωγικότητας».

Από τις πράξεις των κατηγορουμένων «προέκυψε όφελος για εταιρεία», «συνιστάμενο στη δυνατότητα χορήγησης των απαιτούμενων αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας», «ενόψει του χαρακτηρισμού των επίμαχων εκτάσεων ως γη μη υψηλής παραγωγικότητας».

Πρόσθετα ένας εκ των κατηγορουμένων και υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης φέρεται ότι κατόπιν αιτήσεως της ίδιας Ανώνυμης Εταιρείας «προέβη στην έκδοση, απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» στην ίδια περιοχή κατά παράβαση της νομοθεσίας που αναφέρεται στο κατηγορητήριο, καθόσον ο χαρακτηρισμός των συγκεκριμένων εκτάσεων «ως «γεωργικής γης μη υψηλής παραγωγικότητας», βάσει του οποίου επιτρέπεται η χορήγηση της σχετικής άδειας, δεν τεκμηριώθηκε επιστημονικά και νομικά βάσει των προβλεπόμενων στην προαναφερόμενη Υ.Α. κριτηρίων, κατόπιν ουσιαστικής αναζητήσεως αυτών στην περιοχή και διενέργειας εδαφολογικών αναλύσεων για τη διαπίστωση των κριτηρίων ποιότητας του εδάφους, σε κάθε δε περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα κατά τα ως άνω διαλαμβανόμενα».

Σημειώνεται πως και οι 8 υπάλληλοι κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος από κοινού και κατά μόνας άπαξ και κατ’ εξακολούθηση για πράξεις που τελέστηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2021, ενώ να αναφερθεί, επίσης, ότι μεγάλος είναι και ο αριθμός των μαρτύρων που θα κληθεί να καταθέσει.

Πηγή: eleftheria.gr