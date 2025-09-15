ΕΛΣΤΑΤ: Ανοδική πορεία για τον δείκτη εισροών και τον μήνα Ιούλιο

Εκδόθηκε το δελτίο τύπου Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για τον μήνα Ιούλιο του 2025 στο οποίο η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει μικρή αύξηση στον δείκτη εισροών, δηλαδή στο κόστος παραγωγής, κατά 0,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του Ιουνίου 2025, συνεχίζοντας με τη θετική πορεία του δείκτη. Αντίστοιχα, αύξηση σημειώθηκε και στις τιμές παραγωγού, τον δείκτη Εκροών δηλαδή, κατά 1,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του Ιουνίου 2025.

Πιο αναλυτικά, η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2020=100,0 για τον μήνα Ιούλιο 2025, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής: Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 4,5%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Ιουλίου 2024, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2023, είχε παρουσιάσει αύξηση 1,9%. Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 4,5%, τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 4,6% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας φρούτα, και β) στην αύξηση κατά 3,9% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,9%. Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 – Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,4%. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 1,4% έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιουλίου 2024 με τον Ιούλιο 2023.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 1,4%, τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, οφείλεται: α) στη μείωση κατά 2,2% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας λοιπά αγαθά και υπηρεσίες και β) στην αύξηση κατά 1,1% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,1%. Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025, παρουσίασε μείωση 2,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 – Ιουλίου 2024.