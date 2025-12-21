Οι ΗΠΑ στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής

Καθώς η έλλειψη εργατικών χεριών στις Ηνωμένες Πολιτείες επιδεινώνεται και οι ρυθμιστικές πιέσεις προς τους παραγωγούς αυξάνονται, η αμερικανική γεωργία στρέφεται με ταχύτητα προς λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής. Σύμφωνα με τον Nathan Boyd, καθηγητή ζιζανιολογίας και αναπληρωτή διευθυντή του νέου Κέντρου για την Εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στη γεωργία στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, η υιοθέτηση συστημάτων ΑΙ μπορεί να αυξήσει την αγροτική παραγωγή έως και 35% μέχρι το 2030.

Οι δηλώσεις του Boyd έγιναν ενώπιον της Επιτροπής Γεωργίας της Γερουσίας της Φλόριντα, σε μια περίοδο σημαντικών επενδύσεων στην αγροτεχνολογία. Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του νέου κέντρου στο Gulf Coast Research and Education Center στην κομητεία Hillsborough. Εκεί θα σχεδιάζονται και θα κατασκευάζονται προηγμένα γεωργικά ρομπότ, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου 100 θέσεις εργασίας. Στον προϋπολογισμό του 2025 έχουν δεσμευτεί 2,25 εκατ. δολάρια για την ανάπτυξη της υποδομής. Ο Boyd υπογράμμισε ότι τα συστήματα ΑΙ, όπως ρομπότ για στοχευμένους ψεκασμούς ή αυτοματοποιημένη συγκομιδή, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη χρήση φυτοφαρμάκων, επιτρέποντας, ταυτόχρονα, την αντικατάσταση εργασιών που σήμερα απαιτούν χειρωνακτική δουλειά. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η εργασία είναι κρίσιμο ζήτημα. Έχουμε όλο και πιο ηλικιωμένους αγρότες και ένα πολύ μικρό –σχεδόν ανύπαρκτο– εγχώριο εργατικό δυναμικό για τη γεωργία». Η εξάρτηση από ξένους εργάτες, σε συνδυασμό με τις δημογραφικές τάσεις, έχει οδηγήσει στη συνεχή συρρίκνωση της διαθεσιμότητας εργατικού δυναμικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2024, η Φλόριντα απασχολούσε 9.640 εργάτες σε καλλιέργειες, φυτώρια και θερμοκήπια, αριθμός που τη φέρνει στη δεύτερη θέση των ΗΠΑ μετά την Καλιφόρνια. Το μέσο ωρομίσθιο για τους εργάτες γης ανερχόταν στα 15,71 δολάρια τον Απρίλιο, ενώ περίπου τα 2/3 των εργατών στις καλλιέργειες της χώρας είναι μετανάστες, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Boyd θεωρεί τη ρομποτική αναπόφευκτο κομμάτι του μέλλοντος. «Πρέπει να βρούμε λύσεις στο ερώτημα: Πώς θα συνεχίσουμε να παράγουμε τρόφιμα με λιγότερους ανθρώπους; Και κάπου εδώ μπαίνουν τα ρομπότ», τόνισε. Επιπλέον, οι τεχνολογίες παρακολούθησης της υγείας και της ανάπτυξης των φυτών υπόσχονται βελτιώσεις όχι μόνο στις αποδόσεις, αλλά και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Αν και σήμερα προηγμένα συστήματα υιοθετούνται κυρίως από μεγάλες εκμεταλλεύσεις, ο Boyd εκτιμά ότι μπορούν να προσαρμοστούν και για μικρότερους παραγωγούς.

Η τεχνολογία σε στρατηγικούς τομείς

Η πολιτεία της Φλόριντα έχει ήδη εντάξει την αγροτεχνολογία στους στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας την ικανότητά της να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να ενισχύσει την οικονομία. Προβλέψεις της αγοράς, που παρουσιάστηκαν στην επιτροπή, δείχνουν ότι ο τομέας της ρομποτικής συγκομιδής, με αξία 236 εκατ. δολαρίων το 2022, ενδέχεται να φθάσει τα 6,8 δισ. δολάρια έως το 2030, ενώ η αγορά γεωργικών drones μπορεί να αγγίξει τα 18 δισ. μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Η επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ευρύτερη προτεραιότητα και για το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, το οποίο διαθέτει το HiPerGator, τον ισχυρότερο υπερυπολογιστή που ανήκει σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ. Η συνέργεια μεταξύ πανεπιστημιακής έρευνας, κρατικής χρηματοδότησης και ιδιωτικών επενδύσεων δημιουργεί ένα δυναμικό οικοσύστημα, που μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο παράγονται τα τρόφιμα στη χώρα.