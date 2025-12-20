EU Agri-Food Days: Δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακό πορτοφόλι στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης

Η ψηφιοποίηση, η καινοτομία και η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο του αγροτικού ενδιαφέροντος στην καρδιά της Ευρώπης, τις Βρυξέλλες, με αφορμή την πραγματοποίηση της ετήσιας τριήμερης ευρωπαϊκής εκδήλωσης για τον αγροδιατροφικό τομέα EU Agri-Food Days.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να ενώσει ενδιαφερόμενους φορείς από όλο το φάσμα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής αλυσίδας όπως αγρότες, ερευνητές, εκπροσώπους επιχειρήσεων, φορείς χάραξης πολιτικής, ψηφιακούς εμπειρογνώμονες και την κοινωνία των πολιτών για να συζητήσουν προκλήσεις και ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, επισιτιστική ασφάλεια, βιωσιμότητα, ψηφιοποίηση και καινοτομία στον κλάδο.

Η τρίτη μέρα της εκδήλωσης άνοιξε με την ενότητα «Διαμορφώνοντας μαζί το μέλλον της ψηφιακής καινοτομίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη γεωργία», η οποία εστίασε στις στρατηγικές προτεραιότητες για έναν αγροδιατροφικό τομέα έτοιμο για την ψηφιακή εποχή, στον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές και οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά ώστε να επιταχυνθεί η υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών και να αποφευχθεί το ψηφιακό χάσμα.

Συνεργασία και ανοιχτές λύσεις δεδομένων

Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε η επικεφαλής Γεωργίας στο Περιφερειακό Γραφείο του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, Daniela Di Gianantonio. Η ίδια τόνισε ότι «η ψηφιακή τεχνολογία δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά επιτακτική ανάγκη. Σήμερα, η μετάβαση στην εποχή της Γεωργίας 5.0 μετατρέπει την τεχνολογία σε δεδομένα και τα δεδομένα σε γνώση: Αισθητήρες, δορυφόροι και drones συλλέγουν πληροφορίες, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη τις επεξεργάζεται και τις μεταφράζει σε απλές, πρακτικές συμβουλές για τον παραγωγό.

Ωστόσο, το πώς αυτές οι συμβουλές εφαρμόζονται στην πράξη δεν είναι πάντα αυτονόητο ούτε εύκολο. Η πραγματικότητα, ωστόσο, παραμένει σύνθετη. Η ψηφιακή μετάβαση δεν έχει υιοθετηθεί από όλους και δεν θα πραγματοποιηθεί αυτόματα. Για τον λόγο αυτόν, ο FAO έχει δημιουργήσει ένα ψηφιακό παρατηρητήριο εφαρμογής των ψηφιακών τεχνολογιών για να διαπιστωθεί ο τρόπος χρήσης». Η ίδια συνέχισε, λέγοντας ότι «για να λειτουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη προς όφελος όλων, απαιτούνται ανοιχτά δεδομένα, λύσεις ανοιχτού κώδικα και συνεργατικά μοντέλα που μειώνουν το κόστος και ενισχύουν την πρόσβαση».

«Γεωργία των Δεδομένων»

Την ανακοίνωση της έναρξης της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης «Γεωργία των Δεδομένων» πραγματοποίησε ο Jesper Stendal Sοrensen ως συντονιστής της σύμπραξης. Όπως εξήγησε, «η νέα σύμπραξη του Horizon Europe συγκεντρώνει ερευνητικά κέντρα, χρηματοδότες και εθνικές αρχές από τα κράτη-μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες, με στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Αναπτύχθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI) και της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας (DG RTD), και αναμένεται να λειτουργήσει για τουλάχιστον επτά χρόνια, με προγραμματισμένο προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 30% συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Οι δεξιότητες στο επίκεντρο

Οι συμμετέχοντες στο πάνελ που ακολούθησε, Catherine Geslain-Lanelle, διευθύντρια, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Jon Emil Simonsen, αναπληρωτής γενικός διευθυντής, Υπηρεσία Πράσινης Μετάβασης και Υδάτινου Περιβάλλοντος, υπουργείο Πράσινης Μετάβασης της Δανίας, Stefan Top, πρόεδρος, Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων (CEMA), και Sοren Sοndergaard, αντιπρόεδρος, Επιτροπή Επαγγελματικών Αγροτικών Οργανώσεων, Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών (COPA-COGECA), συμφώνησαν ότι η Ευρώπη κινείται σταθερά προς την υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων στη γεωργία χωρίς να έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή.

Το κόστος επίσης σημειώθηκε ως σημαντικός παράγοντας, με τους συμμετέχοντες να τονίζουν ότι αν οι αγρότες διαπιστώσουν απτά και βραχυπρόθεσμα οφέλη από την ψηφιοποίηση, τότε θα επενδύσουν ευκολότερα στις τεχνολογίες. Αναδείχθηκε, επίσης, το ζήτημα των δεξιοτήτων ως ένα βασικό στοιχείο για την εξοικείωση των αγροτών με την καινοτομία. Τέλος, τονίστηκε ότι η επένδυση στη συνδεσιμότητα και η διαλειτουργικότητα των συστημάτων είναι κρίσιμες, ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη διαδικασιών και να διασφαλίζεται η ομαλή ροή δεδομένων.

Απλοποίηση μέσω της ψηφιοποίησης

Στο δεύτερο πάνελ της εκδήλωσης εξετάστηκαν οι ευκαιρίες, αλλά και οι προκλήσεις εφαρμογής που δημιουργούν η τεχνητή νοημοσύνη, η κοινοποίηση δεδομένων και το αναδυόμενο EU Business Wallet για τους αγρότες. Στο πάνελ συμμετείχαν:

Christiane Kirketerp de Viron, αναπληρώτρια διευθύντρια, Κυβερνοασφάλεια και Εμπιστοσύνη, Γενική Διεύθυνση Δικτύων Επικοινωνίας, Περιεχομένου και Τεχνολογίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Dr Siobhan Jordan, επικεφαλής Μεταφοράς Τεχνολογίας και Εμπορικής Αξιοποίησης, Αρχή Αγροτικής και Τροφίμων Ανάπτυξης (Teagasc).

Armando Poelman, υπεύθυνος Τεχνικής Καινοτομίας, Ολλανδική Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων και Καταναλωτικών Προϊόντων.

George Mailat, αγρότης.

Η έννοια του «επιχειρηματικού πορτοφολιού» για τους αγρότες βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης ως ένα εργαλείο που μπορεί να απλοποιήσει διαδικασίες, να μειώσει τη γραφειοκρατία και να ενισχύσει τη θέση των αγροτών στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση. Όπως αναφέρθηκε, το επιχειρηματικό πορτοφόλι βασίζεται στην αρχή του πλήρους ελέγχου των δεδομένων από τον ίδιο τον αγρότη, προσφέροντας ασφαλή ψηφιακή ταυτότητα και αξιόπιστη διαχείριση πληροφοριών. Μέσω του νέφους, συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα δεδομένα, διευκολύνοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιουργώντας ένα «ψηφιακό διαβατήριο» για την εκμετάλλευση και τα προϊόντα της.