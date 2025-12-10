Οι οικολογικοί διάδρομοι ως μέσο προστασίας της άγριας ζωής – Το παράδειγμα του κόκκινου ελαφιού στην Πάρνηθα

Το WWF Ελλάς σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) και την Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» ξεκίνησαν τη χαρτογράφηση των οικολογικών διαδρόμων.

«Πρόκειται για φυσικές ‘γέφυρες’ ανάμεσα στα οικοσυστήματα που διευκολύνουν τη μετακίνηση και την εξάπλωση των ειδών ανάμεσα σε περιοχές, ώστε να μπορέσουν να εδραιώσουν καινούριους πληθυσμούς, να διατηρηθούν και να μπορέσουν να αναπαραχθούν για να μην κινδυνεύουν ως είδη», εξήγησε στην ΕΡΤ και την εκπομπή της ΕΡΤ3 «Περίμετρος» η συνεργάτιδα του χερσαίου προγράμματος της WWF Ελλάς, Ναταλία Καλεβρά. Σύμφωνα με την ίδια, «οικολογικοί διάδρομοι θα μπορούσαν να είναι δασικοί δρόμοι, ρέματα, θαλάσσιες οδοί».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά για την περίπτωση του κόκκινου ελαφιού της Πάρνηθας που ζει περιορισμένο στον συγκεκριμένο ορεινό όγκο, «οι οικολογικοί διάδρομοι θα μπορούσαν να του δώσουν διέξοδο προς του άλλους ορεινούς όγκους της Αττικής και της Βοιωτίας, όπου και διαβιούσε κάποτε», ενώ συμπλήρωσε: «Εμείς στην ουσία του δίνουμε φορητές ποτίστρες με νερό για να βρίσκει πρόσβαση σε νερό τους καλοκαιρινούς μήνες της ξηρασίας, σπέρνουμε λιβάδια με τροφή – σπόρους που αγαπάει το ελάφι να τρέφεται – και έτσι το βοηθάμε να μείνει μακριά από τον αστικό ιστό όπου κινδυνεύει και να κατευθυνθεί προς άλλες περιοχές».

Όπως τόνισε η κ. Καλεβρά, «μέσα από την αξιοποίηση των οικολογικών διαδρόμων μπορούμε που χαρτογραφήσαμε μπορούμε να δώσουμε διεξόδους στα άγρια είδη να μείνουν μακριά από αστικό ιστό. Ταυτόχρονα μέσα από τα έργα μας προσφέρουμε και ηλεκτρικές περιφράξεις που απωθούν τα άγρια είδη από καλλιέργειες και έτσι επιτυγχάνουμε την αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με τα άγρια είδη».

Ένας πολύ σημαντικός άξονας του έργου, όπως επισήμανε, «είναι να βρεθούμε κοντά στους τοπικούς πληθυσμούς, να ευαισθητοποιήσουμε αλλά και να ακούσουμε τι μπορεί να τους έφερε σε τριβή με τα άγρια ζώα και τα προβλήματα που προκύπτουν, ώστε και να βοηθήσουμε – για παράδειγμα με τις ηλεκτρικές περιφράξεις για να περιφράξουν τα αμπέλια τους και τους ελαιώνες τους».