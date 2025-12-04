Βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις στη Λακωνία – Μηνύματα από το 112 για Αν. Μάνη και Ευρώτα

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν τη Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης και του Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Στον Πλάτανο, του Γυθείου η έντονη βροχή έχει μετατρέψει σε χειμάρρους τους δρόμους του χωριού προκαλώντας σημαντικές ζημιές στην περιοχή, ενώ έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καλλιέργειες . Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων. Έχει κλείσει ο δρόμος από τη Σπάρτη προς Σκάλα στο χωριό Στεφανιά και ο δρόμος από Σπάρτη προς Γύθειο στο ύψος του Βασιλακίου.

Τα φαινόμενα αναμένεται να κορυφωθούν περίπου στις 3 το μεσημέρι και ισχυρή είναι η ανησυχία ότι τα ρέματα θα υπερχειλίσουν, προκαλώντας πλημμύρες. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Αν Μάνης και Ευρώτα. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται έκτακτη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με στόχο τον συντονισμό των υπηρεσιών και την αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων.

Μήνυμα του 112 ήχησε πριν από λίγο καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες.

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε κατολισθήσεις σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα ορισμένοι δρόμοι να είναι δύσκολα προσβάσιμοι.

Μήνυμα από το 112 ήχησε για τον Ευρώτα καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή.