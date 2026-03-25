Οι πληρωμές που θα γίνουν έως τη Μεγάλη Πέμπτη-Τι θα πιστωθεί μετά το Πάσχα

Τις πληρωμές, που θα γίνουν πριν και μετά το Πάσχα, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε πρόσφατα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Συγκεκριμένα, έως την Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου, θα πληρωθεί το πρώτο πακέτο 200 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους αγρότες.

Θα καταβληθούν πληρωμές που αφορούν σε:

Εκκρεμότητες παλαιότερων ετών (αιτήσεις ετών 2016 και 2017).

Βασική Ενίσχυση – Αιτήσεις έτους 2025:

Π1-21 Βασική Εισοδηματική Στήριξη

Π1-29 Αναδιανεμητική Ενίσχυση

Ενισχύσεις βαμβακιού

Π1 -30 Αγρότες Νεαρής Ηλικίας (YOUNG) (εκκρεμότητες και εθνικό απόθεμα)

Π1-32 Συνδεδεμένα καθεστώτα (σκληρό και μαλακό σιτάρι/κριθάρι)

ΣΣ ΚΑΠ – Π3-71 Εξισωτική Αποζημίωση

Έως 30 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν:

Εκκρεμότητες παλαιότερων ετών (αιτήσεις έτους 2018)

Βασική Ενίσχυση – Αιτήσεις έτους 2025:

Π1-32 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη σε:

α) Αραβόσιτος,

β) Ρύζι,

γ) Σπόροι σποράς,

δ) Πορτοκάλι χυμοποίησης,

ε) Όσπρια,

στ) Κορινθιακή Σταφίδα,

ζ) Μήλα,

η) Πρωτεινούχα Κτηνοτροφικά,

θ) Πρωτεινούχα Σανοδοτικά,

ι) Βιομηχανική Ντομάτα,

ια) Ζωικό Αιγοπρόβατα,

ιβ) Ζωικό Βοοειδή

Π1-31 Οικολογικά Σχήματα.