Οι πληρωμές που θα γίνουν έως τη Μεγάλη Πέμπτη-Τι θα πιστωθεί μετά το Πάσχα
Τις πληρωμές, που θα γίνουν πριν και μετά το Πάσχα, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε πρόσφατα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.
Συγκεκριμένα, έως την Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου, θα πληρωθεί το πρώτο πακέτο 200 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους αγρότες.
Θα καταβληθούν πληρωμές που αφορούν σε:
Εκκρεμότητες παλαιότερων ετών (αιτήσεις ετών 2016 και 2017).
Βασική Ενίσχυση – Αιτήσεις έτους 2025:
Π1-21 Βασική Εισοδηματική Στήριξη
Π1-29 Αναδιανεμητική Ενίσχυση
Ενισχύσεις βαμβακιού
Π1 -30 Αγρότες Νεαρής Ηλικίας (YOUNG) (εκκρεμότητες και εθνικό απόθεμα)
Π1-32 Συνδεδεμένα καθεστώτα (σκληρό και μαλακό σιτάρι/κριθάρι)
ΣΣ ΚΑΠ – Π3-71 Εξισωτική Αποζημίωση
Έως 30 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν:
Εκκρεμότητες παλαιότερων ετών (αιτήσεις έτους 2018)
Βασική Ενίσχυση – Αιτήσεις έτους 2025:
Π1-32 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη σε:
α) Αραβόσιτος,
β) Ρύζι,
γ) Σπόροι σποράς,
δ) Πορτοκάλι χυμοποίησης,
ε) Όσπρια,
στ) Κορινθιακή Σταφίδα,
ζ) Μήλα,
η) Πρωτεινούχα Κτηνοτροφικά,
θ) Πρωτεινούχα Σανοδοτικά,
ι) Βιομηχανική Ντομάτα,
ια) Ζωικό Αιγοπρόβατα,
ιβ) Ζωικό Βοοειδή
Π1-31 Οικολογικά Σχήματα.