Καθυστερήσεις στις πληρωμές ενδέχεται να φέρει η παράταση διορθώσεων στο ΟΣΔΕ 2025

Ενδεχόμενες καθυστερήσεις στις πληρωμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων φέρνει στο προσκήνιο η παράταση που θεωρείται αναγκαία για τις διορθώσεις στο ΟΣΔΕ 2025, μετά

και το «κρασάρισμα» της εφαρμογής Agrisnap-GR για το monitoring. Το ζήτημα τέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ) με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου.

Από την πλευρά του υπουργείου διαμηνύθηκε, πάντως, η πρόθεση να προχωρήσει έκτακτη ενίσχυση για τους παραγωγούς μηδικής, που επλήγησαν από την ευλογιά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πληρωμές ενδέχεται να γίνουν ακόμη και πριν το Πάσχα, με την ενίσχυση να καλύπτει το σύνολο της χώρας, αλλά με διαφοροποιήσεις ανά

περιοχή, ανάλογα με την έκταση και την ένταση των ζημιών.

Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί η μετάθεση των οικολογικών σχημάτων, καθώς και των έκτακτων ενισχύσεων για βαμβάκι και κτηνοτροφία, προς το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026, εξέλιξη που επιβαρύνει τον προγραμματισμό και τη ρευστότητα των εκμεταλλεύσεων.

Πληρωμή αποζημιώσεων

Εν τω μεταξύ, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ της «ΥΧ» με τίτλο «Αποζημιώσεις σε τρεις φάσεις» ο ΕΛΓΑ προχώρησε την Τετάρτη 25/2, στην καταβολή αποζημιώσεων σε παραγωγούς

των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημίες εντός του έτους 2025. Η πληρωμή αφορούσε

ποσό ύψους 18,3 εκατ. ευρώ σε 8.480 δικαιούχους και για ζημίες, οι οποίες εντάσσονται

σε προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

Ακολουθεί δεύτερη πληρωμή, η οποία τοποθετείται χρονικά προς τα τέλη Μαρτίου ή εναλλακτικά μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα. Και σε αυτή την περίπτωση οι αποζημιώσεις θα αφορούν το σύνολο των ζημιογόνων αιτιών εκτός παγετού και θα καταβληθούν ολόκληρα τα ποσά που θα προκύψουν από τα πορίσματα που

θα έχουν εκδοθεί έως τότε — όχι προκαταβολές.

Το τελικό ύψος της πληρωμής παραμένει ανοιχτό, καθώς θα εξαρτηθεί από τον αριθμό και το ύψος των φακέλων, που θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία εκκαθάρισης.

Σε επόμενο στάδιο προβλέπεται και τρίτη πίστωση, που θα αφορά αποκλειστικά τις ζημιές

από παγετό. Για τη συγκεκριμένη πληρωμή δεν έχει ακόμη καθοριστεί χρονοδιάγραμμα, ενώ το ύψος του ποσού θα διαμορφωθεί με βάση τα υπόλοιπα που θα απομείνουν από τις προηγούμενες καταβολές, σε συνδυασμό με την πορεία είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών.