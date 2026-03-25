Το Gov Agri Wallet δεν συνιστά μηχανισμό ελέγχου ωραρίου των αγροτών, λέει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Διευκρινίσεις σχετικά με το Gov Agri Wallet παρέχει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν τη λειτουργία του νέου ψηφιακού εργαλείου για τους αγρότες.

Όπως επισημαίνεται, το Gov Agri Wallet αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενταγμένη στο Action Plan 2 για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα και σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Το υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι η εφαρμογή δεν έχει χαρακτήρα ελέγχου ή επιτήρησης της εργασίας των αγροτών, ούτε λειτουργεί ως «ψηφιακή κάρτα εργασίας», όπως –όπως σημειώνει– έχει λανθασμένα παρουσιαστεί. Αντίθετα, πρόκειται για ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από τον ίδιο τον παραγωγό, προκειμένου να δηλώνει τις καλλιέργειές του και να καταγράφει σχετικό οπτικό υλικό, πρακτική που εφαρμόζεται ήδη εδώ και χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

«Η εφαρμογή δεν συνιστά μηχανισμό ελέγχου ωραρίου ή επιτήρησης των αγροτών. Δεν πρόκειται για “ψηφιακή κάρτα εργασίας”, όπως ανακριβώς έχει παρουσιαστεί σε πρόσφατα δημοσιεύματα. Αντίθετα, αποτελεί εργαλείο που θα χρησιμοποιεί ο ίδιος ο παραγωγός, για να δηλώνει την καλλιέργειά του και να συλλεγεί το σχετικό οπτικό υλικό. Αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη ήδη και για πολλά έτη», αναφέρει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τι είναι το Gov Agri Wallet

Σύνφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέσω του Gov Agri Wallet, ο αγρότης θα μπορεί, απευθείας από το κινητό του τηλέφωνο, να καταγράφει την καλλιέργειά του, να ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο από το αγροτεμάχιο ή το ζωικό του κεφάλαιο και να δημιουργεί ψηφιακά τεκμήρια. Η καταγραφή γίνεται μόνο κατόπιν επιλογής του ίδιου και όχι αυτόματα ή σε τακτά χρονικά διαστήματα.