Οι θέσεις του ΣΠΕΛ για την αναθεώρηση του Κανονισμού κυκλοφορίας των Προϊόντων Λίπανσης
Την Παρασκευή 19/09 ο Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ) κατέθεσε στην ΕΕ τις θέσεις του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού κυκλοφορίας των Προϊόντων Λίπανσης (Καν. 1009/2019).
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος, «μέσω ενός αναλυτικού ερωτηματολόγιου της ΕΕ είχαμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μια ολιστική αξιολόγηση του Κανονισμού και να εκφράσουμε τις ανάγκες της αγοράς, όπως αποτυπώθηκαν από τα Μέλη του ΣΠΕΛ.
Ο Καν. 1009/2019 σηματοδότησε μια σημαντική τομή στο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο των προϊόντων λίπανσης.
- Επιτρέπει την προαιρετική εφαρμογή του, δυνατότητα που υποστηρίζουμε να διατηρηθεί,
- διευρύνει το πλαίσιο των προϊόντων λίπανσης (ΠΛ) που καλύπτει,
- θέτει νέες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης,
- εντάσσει στα ΠΛ τους βιοδιεγέρτες φυτών.
Αυτό το νέο πλαίσιο, αν και άνοιξε τον δρόμο για καινοτομία και ανάπτυξη, στην πράξη, τρία χρόνια μετά την εφαρμογή του, παραμένουν πολλές προκλήσεις.
- Δυσανάλογο κόστος (οικονομικό και διοικητικό) σε σχέση με την προστιθέμενη αξία του.
- Ανάγκη για τροποποίηση των Διαδικασιών Συμμόρφωσης, στο πνεύμα του Simplification της ΕΕ.
- Έκδοση προτύπων τεχνικών φακέλων & μεθοδολογιών ανάλυσης χωρίς πρόσθετο κόστος.
- Απλοποίηση των διαδικασιών εισαγωγής νέων μικροοργανισμών.
- Κατάργηση του REACH+.
- Οριοθέτηση των επιπέδων ευθύνης μεταξύ κοινοποιημένων οργανισμών και παρασκευαστή.
- Δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού πλαισίου εποπτείας της αγοράς στα ΚΜ».
Με την παρέμβασή του, ο ΣΠΕΛ, καλεί την ΕΕ σε μια αναθεώρηση που θα διασφαλίζει την καινοτομία, την ασφάλεια, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής και ευρωπαϊκής γεωργίας.