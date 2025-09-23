ΑΓΟΡΑ

Οι θέσεις του ΣΠΕΛ για την αναθεώρηση του Κανονισμού κυκλοφορίας των Προϊόντων Λίπανσης

23/09/2025
1' διάβασμα
oi-theseis-tou-spel-gia-tin-anatheorisi-tou-kanonismou-kykloforias-ton-proionton-lipansis-229142

Την Παρασκευή 19/09 ο Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ) κατέθεσε στην ΕΕ τις θέσεις του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού κυκλοφορίας των Προϊόντων Λίπανσης (Καν. 1009/2019).

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος, «μέσω ενός αναλυτικού ερωτηματολόγιου της ΕΕ είχαμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μια ολιστική αξιολόγηση του Κανονισμού και να εκφράσουμε τις ανάγκες της αγοράς, όπως αποτυπώθηκαν από τα Μέλη του ΣΠΕΛ.

Ο Καν. 1009/2019 σηματοδότησε μια σημαντική τομή στο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο των προϊόντων λίπανσης.

  • Επιτρέπει την προαιρετική εφαρμογή του, δυνατότητα που υποστηρίζουμε να διατηρηθεί,
  • διευρύνει το πλαίσιο των προϊόντων λίπανσης (ΠΛ) που καλύπτει,
  • θέτει νέες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης,
  • εντάσσει στα ΠΛ τους βιοδιεγέρτες φυτών.

Αυτό το νέο πλαίσιο, αν και άνοιξε τον δρόμο για καινοτομία και ανάπτυξη, στην πράξη, τρία χρόνια μετά την εφαρμογή του, παραμένουν πολλές προκλήσεις.

  • Δυσανάλογο κόστος (οικονομικό και διοικητικό) σε σχέση με την προστιθέμενη αξία του.
  • Ανάγκη για τροποποίηση των Διαδικασιών Συμμόρφωσης, στο πνεύμα του Simplification της ΕΕ.
  • Έκδοση προτύπων τεχνικών φακέλων & μεθοδολογιών ανάλυσης χωρίς πρόσθετο κόστος.
  • Απλοποίηση των διαδικασιών εισαγωγής νέων μικροοργανισμών.
  • Κατάργηση του REACH+.
  • Οριοθέτηση των επιπέδων ευθύνης μεταξύ κοινοποιημένων οργανισμών και παρασκευαστή.
  • Δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού πλαισίου εποπτείας της αγοράς στα ΚΜ».

Με την παρέμβασή του, ο ΣΠΕΛ, καλεί την ΕΕ σε μια αναθεώρηση που θα διασφαλίζει την καινοτομία, την ασφάλεια, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής και ευρωπαϊκής γεωργίας.

ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ypaithros.gr
διαβούλευσηκανονισμόςλιπάσματαΣΠΕΛ