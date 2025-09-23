STIHL Media Day 2025: Πιο έντονη η στροφή στα εργαλεία με μπαταρία λίγο πριν από το 2026

Με νέα μοντέλα και εξελιγμένη τεχνολογία φόρτισης, η γερμανική εταιρεία εργαλείων και εξοπλισμού κήπου Stihl ανταποκρίνεται και ενισχύει ακόμα περισσότερο τη στροφή των Ευρωπαίων καταναλωτών στην μπαταρία, έναντι της βενζίνης –η οποία προτιμάται ακόμα στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις ΗΠΑ–, δίνοντας έμφαση στα περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας στα εργαλεία της.

Στο πλαίσιο αυτής της «στροφής», που ξεκίνησε μεν το 2020, αλλά εντάθηκε μετά το 2022, η Διεθνής Ημέρα Τύπου, που διοργάνωσε η εταιρεία στην έδρα της στο Βάιμπλινγκεν, έξω από τη Στουτγάρδη, ήταν αφιερωμένη κατά το μεγαλύτερο μέρος της στα νέα επαναφορτιζόμενα αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά και άλλα εργαλεία, που θα κάνουν πρεμιέρα το 2026. Την… παράσταση έκλεψε το επετειακό αλυσοπρίονο MS 500i Centennial Edition, που σηματοδοτεί την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τα 100 χρόνια Stihl και θα κυκλοφορήσει την επόμενη χρονιά. Η «ΥΧ» ήταν στο Βάιμπλινγκεν, μία επαρχιακή γερμανική πόλη, με έντονο το ελληνικό στοιχείο, και σας μεταφέρει τον παλμό της Διεθνούς Ημέρας Τύπου της Stihl, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια δυναμική παρουσίαση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Stihl και των τεχνολογικών εξελίξεων που θα διαμορφώσουν το μέλλον της εταιρείας, ενόψει του ιστορικού ορόσημου των 100 χρόνων λειτουργίας το 2026. Ο διευθύνων σύμβουλος της Stihl, Michael Traub, τόνισε τη δέσμευση της εταιρείας στο τρίπτυχο: Βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτομία και διπλή τεχνολογική στρατηγική. Η Stihl επενδύει τόσο σε βενζινοκίνητα όσο και σε μηχανήματα μπαταρίας, ικανοποιώντας τις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών της.

Τι θα κυκλοφορήσει το 2026

Το πιο αναμενόμενο σημείο του προγράμματος ήταν η παρουσίαση και η δυνατότητα δοκιμής των νέων μηχανημάτων, που θα λανσαριστούν σύντομα στην αγορά.

Για τους επαγγελματίες χρήστες παρουσιάστηκαν:

Επαναφορτιζόμενοι φυσητήρες πλάτης (BRA 280, BRA 500, BRA 600). Συμπαγή και ελαφριά, αλλά ταυτόχρονα ισχυρά μηχανήματα. Τα μοντέλα BRA 500 και BRA 600 είναι εξοπλισμένα με σύστημα μείωσης θορύβου, γεγονός που τα καθιστά ιδανική επιλογή για εργασία σε χώρους που απαιτούν ησυχία. Επαναφορτιζόμενο θαμνοκοπτικό (FSA 250). Ισχυρή υποστήριξη στη φροντίδα τοπίου, συμβατό με διάφορα εξαρτήματα κοπής. Επαναφορτιζόμενες μηχανές γκαζόν (Σειρά 7 – RMA 750 V, RMA 756 V, RMA 7 RV). Αθόρυβες, χωρίς εκπομπές και με ισχύ συγκρίσιμη με τα βενζινοκίνητα μοντέλα. Δημιουργήθηκαν για την επαγγελματική φροντίδα μεγάλων εκτάσεων γκαζόν. Επαναφορτιζόμενοι αρμοκόφτες (TSA 350 και TSA 500). Ο TSA 350 είναι ένας ευέλικτος αρμοκόφτης για επαγγελματίες κηπουρικής, διαμόρφωσης τοπίου και κατασκευών, με χαμηλό θόρυβο, ελάχιστες δονήσεις και για χρήση ακόμα και σε εσωτερικούς ή υγρούς χώρους. Ενώ ο TSA 500 είναι, προς το παρόν, ο πιο ισχυρός στην γκάμα της STIHL, ο οποίος χάρη στις μηδενικές εκπομπές είναι επίσης κατάλληλος για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και ακόμη και σε επιχειρήσεις διάσωσης. Εξοπλισμός διάσωσης (MSA 300 και TSA 300). Εξειδικευμένα αλυσοπρίονα που έχουν σχεδιαστεί για την πυροσβεστική και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, εύκολα στη χρήση ακόμα και σε ακραίες συνθήκες. Νέες, πιο οικονομικές μπαταρίες (AP 20 και AP 30). Η Stihl εισάγει μπαταρίες σε ελκυστική τιμή στην επαγγελματική σειρά, προσφέροντας υψηλή ισχύ και διάρκεια ζωής σε πιο προσιτό κόστος.

Για ιδιώτες χρήστες παρουσιάστηκαν:

Πλυστικό υψηλής πίεσης (RE 140 VARIO CONTROL). Επαναφορτιζόμενο τηλεσκοπικό κονταροπρίονο (HTA 30). Φροντίδα δέντρων ακόμα και στο πιο ψηλό σημείο, με ασφάλεια. Επαναφορτιζόμενο ξυλοκοπτικό (GTA 30). Αναντικατάστατο για ακριβείς κοπές στον κήπο και μικροεργασίες ξυλουργικής. Επαναφορτιζόμενα χορτοκοπτικά (FSA 70 R και FSA 110 R). Εξοπλισμένα με το σύστημα Rapid Click για άμεση αλλαγή κεφαλών, διευκολύνουν το κούρεμα του γκαζόν.

Επίσης, παρουσιάστηκαν καινοτόμες λύσεις για φόρτιση μπαταριών σε απομακρυσμένες περιοχές και cargo bikes για αστικές επαγγελματικές μετακινήσεις.

Τι δοκιμάσαμε

Επί τόπου δοκιμάσαμε δύο προϊόντα της Stihl, που απευθύνονται στον αρχάριο ιδιώτη χρήστη. Πρόκειται για το επαναφορτιζόμενο ξυλοκοπτικό πριόνι GTA 30 και το επαναφορτιζόμενο θαμνοκοπτικό FSA 250. Το χαρακτηριστικό τους είναι το πολύ μικρό βάρος για τη δουλειά που κάνουν, καθώς και ο εύκολος, ακριβής και ασφαλής χειρισμός.

Ξενάγηση στο εργοστάσιο

Η δημοσιογραφική αποστολή, που αποτελούνταν από δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο, επισκέφθηκε το εργοστάσιο της Stihl στην περιοχή του Βάιμπλινγκεν. Εκεί ξεναγηθήκαμε στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της εταιρείας, όπου γίνονται και τα δοκιμαστικά τεστ αντοχής των επαναφορτιζόμενων μπαταριών στη νέα γραμμή παραγωγής τύπου Matrix, που υποστηρίζεται από ρομπότ, σε συνδυασμό με την ανθρώπινη εργασία. Εκεί παράγονται έξι γνωστά προϊόντα της εταιρείας εδώ και δύο μήνες, με τρόπο ευέλικτο και πολύ διαφορετικό σε σχέση με τις συνηθισμένες γραμμές παραγωγής στις άλλες βιομηχανίες.

Sneak peek από το MS 500i Centennial Edition

Κορυφαίο στιγμιότυπο της Διεθνούς Ημέρας Τύπου της εταιρείας αποτέλεσε η αποκάλυψη του επετειακού αλυσοπρίονου MS 500i Centennial Edition, που σηματοδοτεί την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τα 100 χρόνια Stihl. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν δόθηκαν στους δημοσιογράφους, αλλά σίγουρα κέρδισε τα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων. Φυσικά, η «βάση» του είναι το best-seller MS 500i, αλλά, όπως είδαμε, έχει μαύρο περίβλημα και στο μαχαίρι του έχει χαραγμένο το «100».