Πρώτη η Κίνα και -με μεγάλη διαφορά- δεύτερη η Ελλάδα σε παραγωγή κομπόστας ροδάκινου

Πραγματοποιήθηκε στην Κίνα (Πεκίνο και Shandong) το 16ο Παγκόσμιο Συνέδριο των παραγωγών και μεταποιητών φρούτων και κομπόστας ροδακίνου, «CanCon16», από 26 Αυγούστου μέχρι 3 Σεπτεμβρίου.

Στο συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται ανά διετία, μετείχαν εκπρόσωποι των οκτώ βασικών χωρών παραγωγής κομπόστας, χυμού και κατεψυγμένων ροδακίνων. Οι χώρες που έλαβαν μέρος είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ελλάδα, οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ισπανία, η Νότια Αφρική και η Χιλή.

Τη χώρα μας εκπροσώπησε η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος (ΕΚΕ), με τον πρόεδρό της, Κωνσταντίνο Αποστόλου και το μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΕ, Νίκο Χριστοδούλου, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Αδελφοί Χριστοδούλου.

Βασικό συμπέρασμα, σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΚΕ, είναι ότι οι μεγάλοι παραγωγοί, όπως η Κίνα και η Ελλάδα, διατήρησαν τις θέσεις τους στη διετία που πέρασε. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι με απόσταση πρώτος εξαγωγέας κομπόστας ροδακίνων παγκοσμίως και δεύτερος παραγωγός. Αντίστροφα η Κίνα είναι με απόσταση πρώτος παραγωγός και δεύτερος εξαγωγέας.

Οι λοιπές χώρες είτε μείωσαν την έκταση που καλλιεργούν με αντίστοιχη μείωση της παραγωγής, είτε παρότι μείωσαν την καλλιεργούμενη έκταση, διατήρησαν το επίπεδο της τελικής παραγωγής βελτιώνοντας τις καλλιεργητικές φροντίδες και χρησιμοποιώντας νέες παραγωγικότερες ποικιλίες.

Η ΕΚΕ έδωσε αναλυτικά στην ανακοίνωσή της την κατάσταση που επικράτησε κατά τις χρονιές 2024 και 2025.

Μείωση παραγωγής στην Ελλάδα, που οφείλεται τόσο στη μείωση των στρεμμάτων όσο και στον καιρό

Η Ελλάδα μείωσε το επίπεδο της καλλιέργειας συμπύρηνου ροδακίνου στα 178.000 στρέμματα με βάση τα στοιχεία του ΟΣΔΕ για το έτος 2024 ενώ αναμένεται και άλλη μείωση, όταν δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του 2025. Η παραγωγή επίσης εμφανίζει θεαματικές αυξομειώσεις λόγω των κλιματολογικών συνθηκών. Ειδικότερα το 2024 η παραγωγή ανήλθε σε 400.000 τόνους, ενώ για το τρέχον έτος (2025) υπολογίζεται ότι θα φτάσει τους 250.000 τόνους.

Μείωση παραγωγής και στην Κίνα

Η Κίνα παρήγαγε το 2024 633.000 τόνους κομπόστας και η εκτίμηση για το 2025 είναι 478.000 τόνους. Χρησιμοποιούν για τη μεταποίηση κυρίως βάζα και λιγότερο μεταλλικά κουτιά. Εξάγουν περί τους 150.000 τόνους κυρίως σε Η.Π.Α. και Ιαπωνία. Ενδιαφέρον εδώ να σημειωθεί ότι η Κίνα είναι ο σημαντικότερος παραγωγός επιτραπέζιου ροδακίνου παγκοσμίως με επίπεδα παραγωγής που ξεπερνούν τους 16.000.000 τόνους.

Νέες ποικιλίες στην Αργεντινή με αυξημένες αποδόσεις

Η Αργεντινή μείωσε ακόμη περισσότερο την καλλιεργούμενη έκταση στα 32.000 στρέμματα. Εντούτοις η παραγωγική της δυνατότητα ήταν σταθερή στις 110.000-120.000 τόνους. Οφείλεται στην συγκέντρωση της καλλιέργειας και την χρήση νέων ποικιλιών. Επιβεβαίωσαν, όπως και στο προηγούμενο συνέδριο, ότι οι νέες ποικιλίες που χρησιμοποιούν αποδίδουν περί τους 8-9 τόνους το στρέμμα. Η μέση απόδοση όλων των ποικιλιών ανέρχεται σε 5 τόνους/στρέμμα.

Ελαφρά μείωση στη Βραζιλία

Η Βραζιλία έχει ελαφρά μειωμένη καλλιεργούμενη έκταση και παραγωγή. Εξαιρετικά μικρές στρεμματικές αποδόσεις και κομπόστα στο επίπεδο του 1,5 εκατομμύρια χαρτοκιβώτια ετησίως. Θα είναι και πάλι ένας σημαντικός προορισμός για την ελληνική κομπόστα όταν υπογραφεί η εμπορική συμφωνία ΕΕ-MERCOSUR.

Κατά 30% εξαγώγιμη η ισπανική παραγωγή

Η Ισπανία εξακολουθεί να μεταποιεί μικρό μέρος των συμπύρηνων ροδακίνων που παράγει (το μεγαλύτερο μέρος καταναλώνεται ως φρέσκα). Έτσι η συνολική της παραγωγή ανέρχεται σε περίπου 2.800.000 χαρτοκιβώτια 24*1 από τα οποία το 30% περίπου εξάγεται.

Στους 200.000 τόνους η παραγωγή στην Καλιφόρνια

Αναφορικά με τις ΗΠΑ, η εισήγηση του προέδρου του CCPA (California Canning Peach Association) περιορίστηκε στα θεαματικά γεγονότα της τελευταίας περιόδου, που προέκυψαν από τη θέση σε καθεστώς «εν λειτουργία» πτωχευτικής διαδικασίας της εταιρείας DELMONTE USA και η οποία απορροφά περίπου το 30% της παραγωγής συμπύρηνου ροδακίνου της Καλιφόρνιας.

Σε κάθε περίπτωση, η παραγωγή τα δύο τελευταία έτη ήταν κανονική (επιπέδου 200.000 τόνων). Εξυπακούεται ότι η αγορά κομπόστας ροδακίνου των ΗΠΑ επηρεάζεται από τους δασμούς της Διοίκησης Τραμπ αλλά και από την μείωση των κρατικών κονδυλίων που διατίθενται για την αγορά τροφίμων για τα κρατικά ιδρύματα και τις αδύναμες κοινωνικά ομάδες.

Σταθερά μειώνονται οι εκτάσεις στη Νότια Αφρική

Στη Νότια Αφρική συνεχίζεται η σταθερή μείωση της καλλιέργειας από το 2021. Τα διαθέσιμα καλλιεργούμενα στρέμματα το 2021 ήταν 42.000 και το 2025 μειώθηκαν σε 35.500 στρέμματα. Η παραγωγή το 2025 ανήλθε σε περίπου 140.000 τόνους. Από αυτούς περίπου 62.000 χρησιμοποιήθηκαν για κομπόστα και η παραγωγή της έφτασε τα 1.800.000 – 2.000.000 χαρτοκιβώτια. Το 85% από αυτήν εξάγεται. Επίσης σημαντικό μέρος της παραγωγής, περίπου το 30%, διατίθεται στη νωπή κατανάλωση.

Σταθερή η παραγωγή στη Χιλή

Τέλος, στην Χιλή η καλλιεργούμενη έκταση παρέμεινε σταθερή στα 45.000 στρέμματα. Το ίδιο βέβαια και η παραγωγή, η οποία κυμαίνεται σταθερά περί τους 150.000 τόνους. Η παραγωγή κομπόστας είναι στο επίπεδο των 2.800.000 χαρτοκιβωτίων, ενώ οι εξαγωγές παραμένουν σταθερές στο επίπεδο των 1.800.000 χαρτοκιβωτίων ετησίως. Σημαντική ωστόσο είναι η μείωση που εμφανίζει η παραγωγή συμπυκνωμένου χυμού. Αυτή ανέρχεται στους 20.000-23.000 τόνους την τελευταία διετία.

Συμπέρασμα της ΕΚΕ

«Διαπιστώνεται από τα παραπάνω ο σημαντικός-κομβικός ρόλος της ελληνικής παραγωγής στην παγκόσμια αγορά. Απαραίτητη είναι βέβαια η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας με τη βελτίωση των αποδόσεων και των επιδόσεων σε όλο το εύρος της αλυσίδας παραγωγής-διακίνησης και εμπορίου.

Το συμπύρηνο ροδάκινο ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι βασικό στήριγμα της οικονομίας της Πέλλας και της Ημαθίας αλλά και των γειτονικών περιοχών».

Το επόμενο CanCon θα το φιλοξενήσει η Νότιος Αφρική το 2027.