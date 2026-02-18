Οινοποιείο Οδρύσες: Προάγει το θρακιώτικο Μαυρούδι με επιστημονική υπογραφή

Τη δεκαετία του ’80, η αγροτική οικογένεια Ράπτη αγόρασε έναν αμπελώνα δύο στρεμμάτων στην Κορνοφωλιά Έβρου από έναν ηλικιωμένο, ο οποίος επεδίωκε να διασωθεί το αμπέλι που είχε φυτευτεί το 1912.

«Βρήκαμε Μοσχάτο Αμβούργου, Παμίτι και άλλες ποικιλίες. Συνεπαρμένοι από τη ζέση για τις γαλλικές, φυτέψαμε Cabernet Sauvignon, Merlot και Syrah. Στην πορεία, διαπιστώσαμε πως το μέλλον είναι οι τοπικές ποικιλίες, που διακρίνονται για την αντοχή τους στον χρόνο και δίνουν πολύ καλά προϊόντα. Απομονώσαμε κλωνικά, από τον παλιό αμπελώνα και από άλλους, με ποικιλιακή σταθερότητα και ταυτότητα, το Μαυρούδι Θράκης», περιγράφει ο γεωπόνος και εκπρόσωπος του Οινοποιείου Οδρύσες, Δημήτρης Ράπτης.

Σημειώνει, επίσης, πως επέλεξαν τον μικρόρωγο κλώνο, τον έδωσαν σε φυτωριούχους, τον εμβολίασαν και δημιούργησαν το δικό τους Μαυρούδι, το οποίο καταλαμβάνει το 70% των 100 στρεμμάτων. Στα υπόλοιπα καλλιεργούν Ασύρτικο, Sauvignon Blanc, Merlot, Syrah και το ντόπιο Παμίτι.

«Είναι λεπτόρωγο και δίνει ωραία, αρωματικά ροζέ. Το Μαυρούδι δίνει βαριά, τανικά κρασιά που χρειάζονται παλαίωση, για να αναδείξουν τον χαρακτήρα τους και εξελίσσονται πολύ καλά στον χρόνο».

Θρακικός Σύνδεσμος Οίνου

Εξηγεί πως το θρακιώτικο Μαυρούδι διαφέρει από εκείνο της υπόλοιπης Ελλάδας, αλλά ταυτίζεται με το Μαυρούδι της Ανατολικής Θράκης και της νότιας Βουλγαρίας. «Την τελευταία δεκαετία, πολλοί Θρακιώτες οινοποιοί δημιούργησαν εξαιρετικά κρασιά, βασισμένοι στο Μαυρούδι». Ο ίδιος σπούδασε και εκπόνησε διδακτορική διατριβή στη Βουλγαρία, με βασικό αντικείμενο το Μαυρούδι. Επιπλέον, επισκέφθηκε πολλούς αμπελώνες και οινοποιεία.

Υπεραμύνεται των τοπικών ποικιλιών που εγκλιματίζονται στα τοπικά εδαφοκλιματικά δεδομένα, προσθέτοντας: «Η Θράκη είναι από τις λίγες περιοχές όπου οι οινοποιοί διατηρούμε εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ μας». Προτείνει, μάλιστα, τη δημιουργία ενός Θρακικού Συνδέσμου Οίνου. «Η Θράκη αποτελεί αμπελοοινική οντότητα. Το διαφορετικό μικροκλίμα ευνοεί να γίνουν μαγικά πράγματα. Για παράδειγμα, στη Σαμοθράκη καλλιεργούνται η Μανδηλαριά και το Μοσχάτο Αλεξανδρείας. Έχει διαφορετική ποικιλιακή ιστορία από τον υπόλοιπο Έβρο».

Στο Οινοποιείο Οδρύσες παράγεται κρασί από σταφύλια βιολογικής γεωργίας: Μαυρούδι, Μαυρούδι–Syrah και ροζέ από Μαυρούδι, με τις εμπορικές ονομασίες ROPTRON και ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. «Το επόμενο έτος θα έχουμε και κρασιά από τις λευκές ποικιλίες Ασύρτικο και Sauvignon Blanc, καθώς και, για πρώτη φορά, ροζέ από Παμίτι».

Η παραγωγή κυμαίνεται στις 10.000–15.000 φιάλες ετησίως. Τα υπόλοιπα από τα παραγόμενα σταφύλια Μαυρούδι κατευθύνονται σε οινοποιεία της βόρειας Ελλάδας.

Vegan

Η επί 17 χρόνια βιολογική καλλιέργεια και η πιστοποίηση vegan, που διαθέτουν, αποτελούν ισχυρό διαβατήριο για τις εξαγωγές. Ωστόσο, μέχρι σήμερα εξάγεται μόλις το 10%–15% της παραγωγής, ενώ ο κύριος όγκος των κρασιών διακινείται πρωτίστως στη Θράκη.

«Είμαστε συνειδητά βιοκαλλιεργητές. Κάνουμε ολιστική αντιμετώπιση. Χρησιμοποιούμε τα υπολείμματα του αμπελιού, όταν είναι υγιή, ακολουθώντας τη φιλοσοφία να μη φεύγει τίποτα από τον αμπελώνα». Διευκρινίζει ότι σε όσα κρασιά δεν είναι vegan χρησιμοποιούνται, στο κολλάρισμα, ζωικά παράγωγα, όπως καζεΐνη, αλβουμίνη κ.ά. Σχολιάζει, επίσης, ότι στην Ελλάδα τα βιολογικά ή vegan κρασιά δεν απολαμβάνουν την υπεραξία που τους αναλογεί.

Στα σχέδια της οικογένειας Ράπτη περιλαμβάνεται η επέκταση των αμπελώνων έως και 10%, καθώς και η ενδεχόμενη εκρίζωση παλαιών φυτεύσεων. Βασικό πρόβλημα για περαιτέρω ανάπτυξη αποτελεί η έλλειψη εξειδικευμένων εργατών. Για τον λόγο αυτό συνεργάζονται επί χρόνια με συγκεκριμένους ντόπιους εργαζομένους. Ο Δημήτρης και η αδελφή του, Θεοδώρα, η οποία είναι αγρότισσα, συνεργάζονται άριστα και ελπίζουν τα παιδιά τους, με κάποιον τρόπο, να συνδεθούν με το οινοποιείο. Επιδιώκουν να το καταστήσουν επισκέψιμο, ώστε το κοινό να εισπράξει τη βιωματική σχέση που δημιουργείται στον χώρο.

«Συγκεντρωνόμαστε, κάνουμε τραπέζια, δοκιμάζουμε κρασί, μοιραζόμαστε στιγμές με φίλους, αλληλεπιδρούμε. Οι αμπελώνες μας είναι πολύ όμορφοι. Βρίσκονται μεταξύ Δαδιάς και Κορνοφωλιάς και έχουν θέα το δάσος της Δαδιάς».