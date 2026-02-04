Coffee Berry: Ενίσχυση παρουσίας στην ελληνική και τη διεθνή αγορά

Μια χρονιά ουσιαστικής εξέλιξης και νέων συνεργασιών αποτέλεσε για την Coffee Berry το 2025. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η χρονιά ξεκίνησε με το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος στο Μαρόκο. Στην εκπνοή του έτους η Coffee Berry εγκαινίασε το νέο της κατάστημα στο Αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, με την Ουγγαρία να γίνεται η 6η χώρα που δραστηριοποιείται πλέον η εταιρεία.

Στην Ελλάδα, η εταιρεία ενίσχυσε την παρουσία της με νέα καταστήματα σε Μαρούσι, Κηφισιά, Κερατσίνι αλλά και 2 νέα σημεία σε Ρόδο και Κέρκυρα.

Παράλληλα, επένδυσε και στη λειτουργική της εξέλιξη, προχωρώντας σε ενεργειακή αναβάθμιση των γραφείων της στον ‘Αλιμο, με στόχο πιο σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον υποδομές.

Το 2025 η Coffee Berry στήριξε οργανισμούς με σημαντικό κοινωνικό έργο, συνεχίζοντας για 3η χρονιά τη συνεργασία της με το Make-A-Wish, καθώς και τη στήριξή της στο Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και στον Σύλλογο Διαβητικών Βορείου Αιγαίου «Γλυκιά Διάδραση». Ταυτόχρονα, συγκέντρωσε χρηστικά αντικείμενα και δώρα για τα παιδιά στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Αιγάλεω και το Δημοτικό Σχολείο Κάσου, ενώ σταθήκαμε δίπλα στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, προσφέροντας παιδικά βιβλία με τη βοήθεια των εργαζομένων μας. Τέλος, συνέχισε για τέταρτη συνεχή χρονιά τη στήριξή της στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, μέσω της χορηγίας μας στην ΕΠΟ (Εθνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία).

Η προσπάθεια και η συνέπεια της Coffee Berry το 2025 επιβεβαιώθηκαν και μέσα από σημαντικές διακρίσεις, με τον Aramosa Specialty Coffee – Low Caffeine να αποσπά το Best in Taste – Food Experts’ Awards 2025, ενώ η εταιρεία διακρίθηκε με το Βραβείο «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια» στον θεσμό «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας» και το Βραβείο «Total Franchise Support» στα Franchise Business Awards.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ