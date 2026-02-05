Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης στην HORECA 2026 με τη Βεργίνα και τα νέα προϊόντα της σειράς TUVUNU

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης συμμετέχει δυναμικά στην HORECA 2026, τη μεγαλύτερη έκθεση φιλοξενίας και μαζικής εστίασης στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας το πλήρες χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της, με αιχμή του δόρατος τη μπίρα Βεργίνα καθώς και τα νέα καινοτόμα προϊόντα της σειράς TUVUNU.

Στο περίπτερό της, Hall 1 C17, θα υποδεχθεί επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης, της φιλοξενίας και της διανομής, προσφέροντας τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις αυθεντικές γεύσεις και τη φιλοσοφία που χαρακτηρίζει την πρώτη 100% ελληνική ζυθοποιία. Η Βεργίνα, με τη σταθερή ποιότητα και την πολυβραβευμένη της ταυτότητα, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά μπίρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει η νέα σειρά προϊόντων TUVUNU, η οποία αντανακλά τη σύγχρονη προσέγγιση της ΖΜΘ στην καινοτομία, την ποιότητα και τις νέες καταναλωτικές τάσεις, εμπλουτίζοντας περαιτέρω τις επιλογές των επαγγελματιών της HORECA.

Με σταθερό προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ελληνική παραγωγή και τη διαρκή εξέλιξη, η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης επιβεβαιώνει και μέσα από τη συμμετοχή της στην HORECA 2026 τη δέσμευσή της να στηρίζει τον κλάδο της φιλοξενίας με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.